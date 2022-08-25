Newsweek назвал неожиданный итог спецоперации для Путина

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Владимир Путин наладил отношения Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, пишет Newsweek Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин вывел отношения Турции и Сирии на новый уровень и смог наладить связи между двумя странами. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Пока идет конфликт на Украине Путин помогает президентам Башару Асаду и Реджеп Тайипу Эрдогану возобновить сирийско-турецкие связи, нанеся удар по США. В этом месяце Эрдоган сообщил, что Путин просил его во время их переговоров в Сочи 5 августа более тесно сотрудничать с Асадом по вопросам безопасности, что, по словам турецкого лидера, он уже делал на уровне разведывательных контактов. Асад и Эрдоган также могут провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в следующем месяце в Узбекистане. Теперь еще одна пара заклятых врагов сигнализируют о потенциальном пути к примирению», — пишет Newsweek.

Ранее Россия и Турция подписали совместной заявление по Сирии. Страны обязались помогать республике в нормализации ситуации в стране. После переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии, пишет RT.

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С начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин вывел отношения Турции и Сирии на новый уровень и смог наладить связи между двумя странами. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Пока идет конфликт на Украине Путин помогает президентам Башару Асаду и Реджеп Тайипу Эрдогану возобновить сирийско-турецкие связи, нанеся удар по США. В этом месяце Эрдоган сообщил, что Путин просил его во время их переговоров в Сочи 5 августа более тесно сотрудничать с Асадом по вопросам безопасности, что, по словам турецкого лидера, он уже делал на уровне разведывательных контактов. Асад и Эрдоган также могут провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в следующем месяце в Узбекистане. Теперь еще одна пара заклятых врагов сигнализируют о потенциальном пути к примирению», — пишет Newsweek. Ранее Россия и Турция подписали совместной заявление по Сирии. Страны обязались помогать республике в нормализации ситуации в стране. После переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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