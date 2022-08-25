Newsweek назвал неожиданный итог спецоперации для Путина

25 августа 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наладил отношения Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, пишет Newsweek Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин вывел отношения Турции и Сирии на новый уровень и смог наладить связи между двумя странами. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Пока идет конфликт на Украине Путин помогает президентам Башару Асаду и Реджеп Тайипу Эрдогану возобновить сирийско-турецкие связи, нанеся удар по США. В этом месяце Эрдоган сообщил, что Путин просил его во время их переговоров в Сочи 5 августа более тесно сотрудничать с Асадом по вопросам безопасности, что, по словам турецкого лидера, он уже делал на уровне разведывательных контактов. Асад и Эрдоган также могут провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в следующем месяце в Узбекистане. Теперь еще одна пара заклятых врагов сигнализируют о потенциальном пути к примирению», — пишет Newsweek. Ранее Россия и Турция подписали совместной заявление по Сирии. Страны обязались помогать республике в нормализации ситуации в стране. После переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии, пишет RT.

С начала спецоперации на Украине президент России Владимир Путин вывел отношения Турции и Сирии на новый уровень и смог наладить связи между двумя странами. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Пока идет конфликт на Украине Путин помогает президентам Башару Асаду и Реджеп Тайипу Эрдогану возобновить сирийско-турецкие связи, нанеся удар по США. В этом месяце Эрдоган сообщил, что Путин просил его во время их переговоров в Сочи 5 августа более тесно сотрудничать с Асадом по вопросам безопасности, что, по словам турецкого лидера, он уже делал на уровне разведывательных контактов. Асад и Эрдоган также могут провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным на полях саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в следующем месяце в Узбекистане. Теперь еще одна пара заклятых врагов сигнализируют о потенциальном пути к примирению», — пишет Newsweek. Ранее Россия и Турция подписали совместной заявление по Сирии. Страны обязались помогать республике в нормализации ситуации в стране. После переговоров с Путиным Эрдоган заявил, что Турция не ставит целью свержение Асада с поста президента Сирии, пишет RT.