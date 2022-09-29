Сенатор Абрамов предложил через «Госуслуги» оформлять отсрочку от мобилизации

30 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Специальный раздел на «Госуслугах» помог бы военкоматам избежать ошибок при мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Право на отсрочку от мобилизации военнообязанные должны иметь возможность получать через портал «Госуслуги», для этого нужно создать там специальный раздел. С таким предложением выступил член Совета Федерации, замглавы экономического комитета Иван Абрамов. «Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время», — заявил РИА «Новости» Иван Абрамов. По его словам, это позволило бы избежать накладок с призывом. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По ней должны быть призваны в первую очередь отслужившие в армии и имеющие боевой опыт россияне, отметил президент. Все нарушения военкоматами этих условий должны быть устранены, потребовал Путин.

Право на отсрочку от мобилизации военнообязанные должны иметь возможность получать через портал «Госуслуги», для этого нужно создать там специальный раздел. С таким предложением выступил член Совета Федерации, замглавы экономического комитета Иван Абрамов. «Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время», — заявил РИА «Новости» Иван Абрамов. По его словам, это позволило бы избежать накладок с призывом. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По ней должны быть призваны в первую очередь отслужившие в армии и имеющие боевой опыт россияне, отметил президент. Все нарушения военкоматами этих условий должны быть устранены, потребовал Путин.