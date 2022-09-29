29 сентября 2022

Сенатор Абрамов предложил через «Госуслуги» оформлять отсрочку от мобилизации

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Специальный раздел на «Госуслугах» помог бы военкоматам избежать ошибок при мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Право на отсрочку от мобилизации военнообязанные должны иметь возможность получать через портал «Госуслуги», для этого нужно создать там специальный раздел. С таким предложением выступил член Совета Федерации, замглавы экономического комитета Иван Абрамов.

«Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время», — заявил РИА «Новости» Иван Абрамов. По его словам, это позволило бы избежать накладок с призывом.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По ней должны быть призваны в первую очередь отслужившие в армии и имеющие боевой опыт россияне, отметил президент. Все нарушения военкоматами этих условий должны быть устранены, потребовал Путин.

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Право на отсрочку от мобилизации военнообязанные должны иметь возможность получать через портал «Госуслуги», для этого нужно создать там специальный раздел. С таким предложением выступил член Совета Федерации, замглавы экономического комитета Иван Абрамов. «Военкоматы должны получать информацию о гражданах, в том числе и о тех переменах, которые с ними произошли. Правильно было бы это сделать в электронном формате, что позволит сократить время», — заявил РИА «Новости» Иван Абрамов. По его словам, это позволило бы избежать накладок с призывом. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. По ней должны быть призваны в первую очередь отслужившие в армии и имеющие боевой опыт россияне, отметил президент. Все нарушения военкоматами этих условий должны быть устранены, потребовал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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