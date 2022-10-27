Силовик из Тюмени возглавил транспортную полицию Кургана. Фото

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Железнодорожный вокзал. Курган, железнодорожный вокзал, чемодан, пассажиры, ожидание поезда, багаж, поезд, полиция на транспорте, рджв
В Курган начальником транспортной полиции назначили силовика из Тюмени Фото:

В Кургане назначен новый руководитель линейного отдела МВД РФ на транспорте. Им стал подполковник Павел Речкалов, ранее служивший в Тюмени, сообщает сайт Уральского управления полиции на транспорте.

«Представили нового руководителя Курганского линейного отдела МВД России на транспорте — подполковника полиции Речкалова Павла Леонидовича», — пишет пресс-служба управления. Представить коллегам нового начальника приехал руководитель Уральского УТ Александр Востриков. Он пожелал новому руководителю успехов на службе.

Свою карьеру Речкалов начал в 2003 году младшим оперуполномоченным в линейном отделе станции Курган ЮУЖД. До возвращения в Кургане в статусе руководителя он служил в должности замначальника Тюменского линейного отдела.

Ранее URA.RU сообщало, что начальником курганского ЛО МВД был назначен Константин Белоусов. Это произошло в апреле 2021 года.

Руководитель Уральского УТ МВД РФ Александр Востриков представил начальника курганского ЛО Павла Речкалова (стоит справа)

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В Кургане назначен новый руководитель линейного отдела МВД РФ на транспорте. Им стал подполковник Павел Речкалов, ранее служивший в Тюмени, сообщает сайт Уральского управления полиции на транспорте. «Представили нового руководителя Курганского линейного отдела МВД России на транспорте — подполковника полиции Речкалова Павла Леонидовича», — пишет пресс-служба управления. Представить коллегам нового начальника приехал руководитель Уральского УТ Александр Востриков. Он пожелал новому руководителю успехов на службе. Свою карьеру Речкалов начал в 2003 году младшим оперуполномоченным в линейном отделе станции Курган ЮУЖД. До возвращения в Кургане в статусе руководителя он служил в должности замначальника Тюменского линейного отдела. Ранее URA.RU сообщало, что начальником курганского ЛО МВД был назначен Константин Белоусов. Это произошло в апреле 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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