Экс-депутат Рады Кива: Польша и Венгрия поделят между собой Украину

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии
Около половины жителей закарпатской области стали гражданами Венгрии, заявил Илья Кива Фото:

Европейские государства Венгрии и Польши хотят поделить между собой территории Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Венгры, как и поляки, хотят свой кусок от Украинского пирога. На протяжении последнего десятилетия они раздавали свои паспорта жителям Закарпатской области, около половины стали гражданами Венгрии», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что вопрос о присоединении Закарпатской области к Венгерскому государству давно решенный, как и со Львовской областью к Польше.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Также бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин поделился мнением с URA.RU, сказав, что Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.

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Европейские государства Венгрии и Польши хотят поделить между собой территории Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Венгры, как и поляки, хотят свой кусок от Украинского пирога. На протяжении последнего десятилетия они раздавали свои паспорта жителям Закарпатской области, около половины стали гражданами Венгрии», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что вопрос о присоединении Закарпатской области к Венгерскому государству давно решенный, как и со Львовской областью к Польше. Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Также бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин поделился мнением с URA.RU, сказав, что Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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