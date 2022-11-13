Экс-депутат Рады Кива: Польша и Венгрия поделят между собой Украину

Европейские государства Венгрии и Польши хотят поделить между собой территории Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Венгры, как и поляки, хотят свой кусок от Украинского пирога. На протяжении последнего десятилетия они раздавали свои паспорта жителям Закарпатской области, около половины стали гражданами Венгрии», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что вопрос о присоединении Закарпатской области к Венгерскому государству давно решенный, как и со Львовской областью к Польше.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Также бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин поделился мнением с URA.RU, сказав, что Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.
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Европейские государства Венгрии и Польши хотят поделить между собой территории Украины. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Венгры, как и поляки, хотят свой кусок от Украинского пирога. На протяжении последнего десятилетия они раздавали свои паспорта жителям Закарпатской области, около половины стали гражданами Венгрии», — написал Кива в своем telegram-канале. Он добавил, что вопрос о присоединении Закарпатской области к Венгерскому государству давно решенный, как и со Львовской областью к Польше. Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский сообщил, что Польша, Румыния и Венгрия могут попытаться забрать у Украины часть ее земель. Также бывший член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин поделился мнением с URA.RU, сказав, что Западную Украину поделят между собой Польша, Венгрия и Румыния.