Уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине стала самой большой ошибкой для стран Запада. Об этом написали в Financial Times.
В издании заявили, что главной ошибкой для Запада стала уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине. «Я думаю, что мы допустили ошибку, применив логику к этому решению», — написал автор FT Нил Бакли. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начиная СВО, «исходил из своего чутья».
Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.
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Уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине стала самой большой ошибкой для стран Запада. Об этом написали в Financial Times. В издании заявили, что главной ошибкой для Запада стала уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине. «Я думаю, что мы допустили ошибку, применив логику к этому решению», — написал автор FT Нил Бакли. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начиная СВО, «исходил из своего чутья». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.