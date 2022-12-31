FT: спецоперация на Украине стала главной ошибкой года для Запада

31 декабря 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин начал СВО, исходя из своего чутья, считает Нил Бакли Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине стала самой большой ошибкой для стран Запада. Об этом написали в Financial Times. В издании заявили, что главной ошибкой для Запада стала уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине. «Я думаю, что мы допустили ошибку, применив логику к этому решению», — написал автор FT Нил Бакли. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начиная СВО, «исходил из своего чутья». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.

Уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине стала самой большой ошибкой для стран Запада. Об этом написали в Financial Times. В издании заявили, что главной ошибкой для Запада стала уверенность в том, что Россия не начнет спецоперацию на Украине. «Я думаю, что мы допустили ошибку, применив логику к этому решению», — написал автор FT Нил Бакли. По его словам, президент РФ Владимир Путин, начиная СВО, «исходил из своего чутья». Спецоперация на Украине идет с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера, целями СВО являются демилитаризация и денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения Донбасса.