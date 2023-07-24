Уроженку Кургана признали лучшим судьей Тюменской области. Фото

Уроженка Кургана победила в конкурсе тюменских мировых судей
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Бывшая жительница Кургана стала лучшим мировым судьей в Тюмени Фото:

Уроженка города Кургана Анастасия Ильина стала победительницей конкурса на звание лучшего мирового судьи Тюменской области по итогам прошлого года. Информацию опубликовал сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Анастасия Сергеевна Ильина — победитель конкурса „Лучший мировой судья Тюменской области 2022 года“», — сообщает итоги судейское сообщество. По данным пресс-службы, 33-летняя Ильина родилась в Кургане.

Стаж работы бывшей жительницы Кургана в судебной системе насчитывает более 10 лет. После окончания юрфака Тюменского госуниверситета Ильина была принята секретарем Тюменского облсуда, затем работала в Тюменском районном суде. В сентябре 2021 года она была назначена «на должность мирового судьи судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Тюмени».

Ранее URA.RU сообщало, что кандидат на должность зампредседателя Курганского областного суда получил рекомендацию в Москве. Высшая судебная коллегия дала одобрение заявлению Юрия Банникова.

Уроженка Кургана стала победительницей конкурса на лучшего мирового судью в Тюменской области
Уроженка Кургана стала победительницей конкурса на лучшего мирового судью в Тюменской области
Анастасия Ильина стала лучшим мировым судьей Тюменской области по итогам 2022 года
Анастасия Ильина стала лучшим мировым судьей Тюменской области по итогам 2022 года

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Уроженка города Кургана Анастасия Ильина стала победительницей конкурса на звание лучшего мирового судьи Тюменской области по итогам прошлого года. Информацию опубликовал сайт объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Анастасия Сергеевна Ильина — победитель конкурса „Лучший мировой судья Тюменской области 2022 года“», — сообщает итоги судейское сообщество. По данным пресс-службы, 33-летняя Ильина родилась в Кургане. Стаж работы бывшей жительницы Кургана в судебной системе насчитывает более 10 лет. После окончания юрфака Тюменского госуниверситета Ильина была принята секретарем Тюменского облсуда, затем работала в Тюменском районном суде. В сентябре 2021 года она была назначена «на должность мирового судьи судебного участка № 6 Центрального судебного района г. Тюмени». Ранее URA.RU сообщало, что кандидат на должность зампредседателя Курганского областного суда получил рекомендацию в Москве. Высшая судебная коллегия дала одобрение заявлению Юрия Банникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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