The Economist: ВСУ не могут наступать так, как просит Запад

20 августа 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

У ВСУ нет ресурсов для «лобовых атак», говорит источник Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для проведения контрнаступления так, как их просит Запад. Об этом сообщил источник в генштабе ВСУ, на который ссылается английский журнал The Economist. «У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак. О них нас умоляет Запад», — говорит источник, слова которого приводит издание. Еще одна причина неуверенности ВСУ заключается в отсутствии прикрытия с воздуха. По словам источника, украинская армия понимает, что прорваться через поля, заминированные российскими военными, и российскую линию обороны без превосходства в воздухе невозможно. Поэтому военное руководство откладывало контрнаступление как можно дольше. После катастрофического начала в июне и огромных потерь людей и техники на минных полях первоначальные планы были скорректированы. С тех пор Украина уделяет приоритетное внимание сохранению своей армии. «Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери. Упор сейчас делается на деградацию противника: артиллерия, беспилотники, РЭБ и так далее», — говорит источник. Ранее у американских и украинских политиков возникли споры из-за проведения контрнаступления. Из-за провала Киева власти США начали готовиться к варианту «войны на истощение».

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для проведения контрнаступления так, как их просит Запад. Об этом сообщил источник в генштабе ВСУ, на который ссылается английский журнал The Economist. «У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак. О них нас умоляет Запад», — говорит источник, слова которого приводит издание. Еще одна причина неуверенности ВСУ заключается в отсутствии прикрытия с воздуха. По словам источника, украинская армия понимает, что прорваться через поля, заминированные российскими военными, и российскую линию обороны без превосходства в воздухе невозможно. Поэтому военное руководство откладывало контрнаступление как можно дольше. После катастрофического начала в июне и огромных потерь людей и техники на минных полях первоначальные планы были скорректированы. С тех пор Украина уделяет приоритетное внимание сохранению своей армии. «Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери. Упор сейчас делается на деградацию противника: артиллерия, беспилотники, РЭБ и так далее», — говорит источник. Ранее у американских и украинских политиков возникли споры из-за проведения контрнаступления. Из-за провала Киева власти США начали готовиться к варианту «войны на истощение».