The Economist: ВСУ не могут наступать так, как просит Запад

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У ВСУ нет ресурсов для «лобовых атак», говорит источник Фото:
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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для проведения контрнаступления так, как их просит Запад. Об этом сообщил источник в генштабе ВСУ, на который ссылается английский журнал The Economist.

«У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак. О них нас умоляет Запад», — говорит источник, слова которого приводит издание.

Еще одна причина неуверенности ВСУ заключается в отсутствии прикрытия с воздуха. По словам источника, украинская армия понимает, что прорваться через поля, заминированные российскими военными, и российскую линию обороны без превосходства в воздухе невозможно. Поэтому военное руководство откладывало контрнаступление как можно дольше.

После катастрофического начала в июне и огромных потерь людей и техники на минных полях первоначальные планы были скорректированы. С тех пор Украина уделяет приоритетное внимание сохранению своей армии. «Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери. Упор сейчас делается на деградацию противника: артиллерия, беспилотники, РЭБ и так далее», — говорит источник.

Ранее у американских и украинских политиков возникли споры из-за проведения контрнаступления. Из-за провала Киева власти США начали готовиться к варианту «войны на истощение».

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У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет ресурсов для проведения контрнаступления так, как их просит Запад. Об этом сообщил источник в генштабе ВСУ, на который ссылается английский журнал The Economist. «У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак. О них нас умоляет Запад», — говорит источник, слова которого приводит издание. Еще одна причина неуверенности ВСУ заключается в отсутствии прикрытия с воздуха. По словам источника, украинская армия понимает, что прорваться через поля, заминированные российскими военными, и российскую линию обороны без превосходства в воздухе невозможно. Поэтому военное руководство откладывало контрнаступление как можно дольше. После катастрофического начала в июне и огромных потерь людей и техники на минных полях первоначальные планы были скорректированы. С тех пор Украина уделяет приоритетное внимание сохранению своей армии. «Мы больше не планируем операции, предполагающие большие потери. Упор сейчас делается на деградацию противника: артиллерия, беспилотники, РЭБ и так далее», — говорит источник. Ранее у американских и украинских политиков возникли споры из-за проведения контрнаступления. Из-за провала Киева власти США начали готовиться к варианту «войны на истощение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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