Польша забила тревогу после возможной гибели Пригожина

Моравецкий: после гибели Пригожина увеличатся провокации ЧВК «Вагнер»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Матеуш Моравецкий отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут использоваться для провокаций Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Польша стала больше опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, ЧВК «Вагнер» будет чаще участвовать в провокациях.

«Группа „Вагнера“ еще сильнее чем раньше или в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — сообщил Моравецкий после заседания Совета Министров. Трансляция выступления опубликована на youtube-канале канцелярии премьер-министра.

Ранее, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы, передает издание «Газета Кемерова».

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Польша стала больше опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, ЧВК «Вагнер» будет чаще участвовать в провокациях. «Группа „Вагнера“ еще сильнее чем раньше или в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — сообщил Моравецкий после заседания Совета Министров. Трансляция выступления опубликована на youtube-канале канцелярии премьер-министра. Ранее, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы, передает издание «Газета Кемерова».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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