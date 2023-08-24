Польша забила тревогу после возможной гибели Пригожина

Моравецкий: после гибели Пригожина увеличатся провокации ЧВК «Вагнер»

24 августа 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут использоваться для провокаций Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Польша стала больше опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, ЧВК «Вагнер» будет чаще участвовать в провокациях. «Группа „Вагнера“ еще сильнее чем раньше или в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — сообщил Моравецкий после заседания Совета Министров. Трансляция выступления опубликована на youtube-канале канцелярии премьер-министра. Ранее, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы, передает издание «Газета Кемерова».

Польша стала больше опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, ЧВК «Вагнер» будет чаще участвовать в провокациях. «Группа „Вагнера“ еще сильнее чем раньше или в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — сообщил Моравецкий после заседания Совета Министров. Трансляция выступления опубликована на youtube-канале канцелярии премьер-министра. Ранее, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы, передает издание «Газета Кемерова».