Польша забила тревогу после возможной гибели Пригожина

Польша стала больше опасаться ЧВК «Вагнер» после возможной гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, ЧВК «Вагнер» будет чаще участвовать в провокациях.
«Группа „Вагнера“ еще сильнее чем раньше или в такой же степени будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — сообщил Моравецкий после заседания Совета Министров. Трансляция выступления опубликована на
Ранее, 23 августа, самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области. По информации МЧС РФ, все находившиеся на борту десять человек погибли. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров значился Евгений Пригожин. СК РФ завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы, передает издание «Газета Кемерова».
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