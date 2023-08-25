В Германии расширение БРИКС назвали поражением для фон дер Ляйен и Борреля

Berliner Zeitung: расширение БРИКС обозначает снижение влияния ЕС
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Европейские политики. stock, Урсула фон дер Ляйен, stock
Урсула фон дер Ляйен проиграла, допустив расширение БРИКС, пишет Berliner Zeitung Фото:

Расширение БРИКС является поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Присоединение новых членов к организации означает ослабление влияния Евросоюза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Расширение БРИКС стало поражением для фон дер Ляйен и Борреля», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что присоединение шести новых членов к организации символизирует уменьшение власти ЕС и критику западного порядка.

Европа должна осознать свою ограниченность в глобальных делах и отказаться от покровительства США. Автор также считает, что саммит БРИКС в ЮАР является переломным моментом в мировой политике, который разрушил неоколониальное отношение западных государств к странам БРИКС.

Ранее стало известно, что БРИКС пополнился новыми членами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Последний саммит объединения проходил в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. Французский политик Флориан Филиппо считает, что присоединение новых стран к БРИКС является признаком глобальной революции, передает RT.

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Расширение БРИКС является поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Присоединение новых членов к организации означает ослабление влияния Евросоюза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Расширение БРИКС стало поражением для фон дер Ляйен и Борреля», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что присоединение шести новых членов к организации символизирует уменьшение власти ЕС и критику западного порядка. Европа должна осознать свою ограниченность в глобальных делах и отказаться от покровительства США. Автор также считает, что саммит БРИКС в ЮАР является переломным моментом в мировой политике, который разрушил неоколониальное отношение западных государств к странам БРИКС. Ранее стало известно, что БРИКС пополнился новыми членами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Последний саммит объединения проходил в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. Французский политик Флориан Филиппо считает, что присоединение новых стран к БРИКС является признаком глобальной революции, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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