Урсула фон дер Ляйен проиграла, допустив расширение БРИКС, пишет Berliner ZeitungФото: Официальный сайт Европарламента
Расширение БРИКС является поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Присоединение новых членов к организации означает ослабление влияния Евросоюза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Расширение БРИКС стало поражением для фон дер Ляйен и Борреля», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что присоединение шести новых членов к организации символизирует уменьшение власти ЕС и критику западного порядка.
Европа должна осознать свою ограниченность в глобальных делах и отказаться от покровительства США. Автор также считает, что саммит БРИКС в ЮАР является переломным моментом в мировой политике, который разрушил неоколониальное отношение западных государств к странам БРИКС.
Ранее стало известно, что БРИКС пополнился новыми членами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Последний саммит объединения проходил в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. Французский политик Флориан Филиппо считает, что присоединение новых стран к БРИКС является признаком глобальной революции, передает RT.
Расширение БРИКС является поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля. Присоединение новых членов к организации означает ослабление влияния Евросоюза (ЕС). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung. «Расширение БРИКС стало поражением для фон дер Ляйен и Борреля», — говорится в материале газеты. Автор материала добавил, что присоединение шести новых членов к организации символизирует уменьшение власти ЕС и критику западного порядка. Европа должна осознать свою ограниченность в глобальных делах и отказаться от покровительства США. Автор также считает, что саммит БРИКС в ЮАР является переломным моментом в мировой политике, который разрушил неоколониальное отношение западных государств к странам БРИКС. Ранее стало известно, что БРИКС пополнился новыми членами — Аргентиной, Египтом, Эфиопией, Ираном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Последний саммит объединения проходил в Йоханнесбурге в ЮАР с 22 по 24 августа. Французский политик Флориан Филиппо считает, что присоединение новых стран к БРИКС является признаком глобальной революции, передает RT.