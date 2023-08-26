Полковник Макгрегор: ВСУ начали сдаваться в плен целыми взводами 27 августа 2023 в 01:33 Размер текста - 17 + Командиры ВСУ сдаются в плен, чтобы спасти раненых бойцов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор в интервью London Real. Командирам ВСУ приходится сдаваться в плен, чтобы спасти раненых, которых руководство не хочет эвакуировать с фронта. После того как Россия выстроила оборонительные линии, украинская армия начала терпеть поражение на фронте. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. За первый месяц операции ВСУ потеряли 26 тысяч военных. Вооруженные силы Украины сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор в интервью London Real. Командирам ВСУ приходится сдаваться в плен, чтобы спасти раненых, которых руководство не хочет эвакуировать с фронта. После того как Россия выстроила оборонительные линии, украинская армия начала терпеть поражение на фронте. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. За первый месяц операции ВСУ потеряли 26 тысяч военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям