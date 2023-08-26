26 августа 2023

Полковник Макгрегор: ВСУ начали сдаваться в плен целыми взводами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, ВСУ, наемник, stock
Командиры ВСУ сдаются в плен, чтобы спасти раненых бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор в интервью London Real. Командирам ВСУ приходится сдаваться в плен, чтобы спасти раненых, которых руководство не хочет эвакуировать с фронта.

После того как Россия выстроила оборонительные линии, украинская армия начала терпеть поражение на фронте. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. За первый месяц операции ВСУ потеряли 26 тысяч военных.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор в интервью London Real. Командирам ВСУ приходится сдаваться в плен, чтобы спасти раненых, которых руководство не хочет эвакуировать с фронта. После того как Россия выстроила оборонительные линии, украинская армия начала терпеть поражение на фронте. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. За первый месяц операции ВСУ потеряли 26 тысяч военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...