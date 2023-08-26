Вооруженные силы Украины сдаются целыми взводами в плен из-за отчаянного положения на передовой. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — сказал Макгрегор в интервью London Real. Командирам ВСУ приходится сдаваться в плен, чтобы спасти раненых, которых руководство не хочет эвакуировать с фронта.
После того как Россия выстроила оборонительные линии, украинская армия начала терпеть поражение на фронте. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук. За первый месяц операции ВСУ потеряли 26 тысяч военных.
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