Украинская армия терпит поражение на фронте, несмотря на все попытки прорвать российскую оборону. Такое заявление сделал бывший агент MI6 Аластер Крук.
«Они пошли на отчаянный шаг, чтобы попытаться добиться хоть чего-нибудь на фронте, но они проигрывают. Они не смогли ничего достичь», — сказал Крук в эфире
Бывший агент считает, что ВСУ упустили последний шанс совершить прорыв. США и их партнеры не смогут оказывать военную помощь Киеву в прежнем объеме. Крук отметил, что страны Запада недовольны тем, что несмотря на все поставки оружия и техники Украина не смогла добиться успехов в контрнаступлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву без поддержки западных партнеров будет очень сложно. ВСУ испытывают постоянный дефицит оружия. Зеленский признал, что контрнаступление дается очень сложно. Бойцы продвигаются медленно. Им мешают минные поля.
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