14 сентября 2023

«Новые люди» планируют обжаловать итоги региональных выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Объявление победителей конкурса «Марафон идей». Екатеринбург, партия новые люди
Однако в партии не назвали конкретные регионы, где есть претензии к ходу голосования Фото:
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Выборы-2023

Партия «Новые люди» планирует обжаловать итоги региональных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«„Новые люди“ планируют обжаловать итоги региональных выборов», — пишут «Ведомости», ссылаясь на партию. Однако в пресс-службе партии отказались называть конкретные региона и избирательные кампании, где есть претензии к ходу голосования.

Кандидаты «Новых людей» прошли в восемь заксобраний (из 21, куда выбирали депутатов). Причем возглавляемый экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой список партии на выборах в парламент Якутии занял 2-е место (14,17%) после «Единой России» (54,36%).

При этом в центральном аппарате партии заявили изданию, что мыслей об обжаловании итогов выборов нет. «Только если на местах кто-то захочет. Но в таком случае нужно будет согласовывать с московским руководством. В целом результат партию устроил, лодку раскачивать никто не хочет», — добавили в пресс-службе партии.

Выборы в ряде регионах России проходили 9—10 сентября. К примеру, в Тюменской области выбирали губернатора, а в Екатеринбурге — депутатов в городскую думу.

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Партия «Новые люди» планирует обжаловать итоги региональных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «„Новые люди“ планируют обжаловать итоги региональных выборов», — пишут «Ведомости», ссылаясь на партию. Однако в пресс-службе партии отказались называть конкретные региона и избирательные кампании, где есть претензии к ходу голосования. Кандидаты «Новых людей» прошли в восемь заксобраний (из 21, куда выбирали депутатов). Причем возглавляемый экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой список партии на выборах в парламент Якутии занял 2-е место (14,17%) после «Единой России» (54,36%). При этом в центральном аппарате партии заявили изданию, что мыслей об обжаловании итогов выборов нет. «Только если на местах кто-то захочет. Но в таком случае нужно будет согласовывать с московским руководством. В целом результат партию устроил, лодку раскачивать никто не хочет», — добавили в пресс-службе партии. Выборы в ряде регионах России проходили 9—10 сентября. К примеру, в Тюменской области выбирали губернатора, а в Екатеринбурге — депутатов в городскую думу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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