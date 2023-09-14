Партия «Новые люди» планирует обжаловать итоги региональных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«„Новые люди“ планируют обжаловать итоги региональных выборов», — пишут «Ведомости», ссылаясь на партию. Однако в пресс-службе партии отказались называть конкретные региона и избирательные кампании, где есть претензии к ходу голосования.
Кандидаты «Новых людей» прошли в восемь заксобраний (из 21, куда выбирали депутатов). Причем возглавляемый экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой список партии на выборах в парламент Якутии занял 2-е место (14,17%) после «Единой России» (54,36%).
При этом в центральном аппарате партии заявили изданию, что мыслей об обжаловании итогов выборов нет. «Только если на местах кто-то захочет. Но в таком случае нужно будет согласовывать с московским руководством. В целом результат партию устроил, лодку раскачивать никто не хочет», — добавили в пресс-службе партии.
Выборы в ряде регионах России проходили 9—10 сентября. К примеру, в Тюменской области выбирали губернатора, а в Екатеринбурге — депутатов в городскую думу.
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