В Венгрии рассказали, как Запад унизил Зеленского

Политолог Ногради: аплодисменты эсэсовцу в Канаде — пощечина для Зеленского

30 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Аплодисменты эсэсовцу при Зеленском показали слабость канадских спецслужб, пишет Дьердь Ногради Фото: Официальный сайт президента Украины Аплодисменты эсэсовцу Ярославу Хунку перед президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады стали очередной «пощечиной» украинскому лидеру. Об этом заявил венгерский эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради. «Тот факт, что этот инцидент мог случиться с приглашением Зеленского, перед которым этому бывшему нацистскому солдату рукоплескали — очередная пощечина, полученная президентом Украины», — сказал Ногради газете Magyar Nemzet. Он добавил, что произошедшее также показывает слабость канадских спецслужб. По словам Ногради, инцидент дал понять, насколько либеральна канадская система, поскольку они не обращают внимания на то, кого впускают в страну для проживания. Он отметил, что Россия не оставила ситуацию без внимания. 22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита Зеленского пригласили 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны. Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе премьер-министр страны Джастин Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию. Это вызвало международное возмущение. Международный Комитет Четвертого Интернационала сообщил, что чествование эсэсовца Хунка раскрыло всему миру природу войны НАТО против России. Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительству Канады пришлось повторить историю для того, чтобы принести извинения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аплодисменты эсэсовцу Ярославу Хунку перед президентом Украины Владимиром Зеленским в парламенте Канады стали очередной «пощечиной» украинскому лидеру. Об этом заявил венгерский эксперт по политике безопасности Дьердь Ногради. «Тот факт, что этот инцидент мог случиться с приглашением Зеленского, перед которым этому бывшему нацистскому солдату рукоплескали — очередная пощечина, полученная президентом Украины», — сказал Ногради газете Magyar Nemzet. Он добавил, что произошедшее также показывает слабость канадских спецслужб. По словам Ногради, инцидент дал понять, насколько либеральна канадская система, поскольку они не обращают внимания на то, кого впускают в страну для проживания. Он отметил, что Россия не оставила ситуацию без внимания. 22 сентября на заседание канадского парламента по случаю визита Зеленского пригласили 98-летнего украинского нациста Ярослава Хунка, который был представлен как украинско-канадский ветеран Второй мировой войны. Все присутствующие в парламенте Канады, в том числе премьер-министр страны Джастин Трюдо, приветствовали его стоя, устроив при этом бурную овацию. Это вызвало международное возмущение. Международный Комитет Четвертого Интернационала сообщил, что чествование эсэсовца Хунка раскрыло всему миру природу войны НАТО против России. Трюдо принес извинения из-за чествования эсэсовца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительству Канады пришлось повторить историю для того, чтобы принести извинения.