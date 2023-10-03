Байден уговаривает союзников не бросать Украину без помощи

03 октября 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Джо Байден обсудил поддержку Украины с лидерами стран Запада Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обсудил со своими союзниками продолжение поддержки Украины. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден провел телефонный звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать продолжающуюся поддержку Украины», — заявили в Белом доме. Их сообщение передает Bloomberg. Данный разговор состоялся после того, как Вашингтон не включил в 45-дневный бюджет страны средства на поддержку Украины. Американский лидер переговорил с главами ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии Великобритании и не только. Также в телефонном разговоре приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне в США временно ограничили поддержку Киеву. В связи с этим президент страны лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить вопрос дальнейшей поддержки. США и другие страны Запада оказывают помощь Киеву с начала спецоперации РФ. Евросоюз пытается привлечь как можно больше стран для оказания помощи Украине.

Президент США Джо Байден обсудил со своими союзниками продолжение поддержки Украины. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден провел телефонный звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать продолжающуюся поддержку Украины», — заявили в Белом доме. Их сообщение передает Bloomberg. Данный разговор состоялся после того, как Вашингтон не включил в 45-дневный бюджет страны средства на поддержку Украины. Американский лидер переговорил с главами ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии Великобритании и не только. Также в телефонном разговоре приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне в США временно ограничили поддержку Киеву. В связи с этим президент страны лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить вопрос дальнейшей поддержки. США и другие страны Запада оказывают помощь Киеву с начала спецоперации РФ. Евросоюз пытается привлечь как можно больше стран для оказания помощи Украине.