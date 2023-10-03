Байден уговаривает союзников не бросать Украину без помощи

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден обсудил поддержку Украины с лидерами стран Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден обсудил со своими союзниками продолжение поддержки Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

«Байден провел телефонный звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать продолжающуюся поддержку Украины», — заявили в Белом доме. Их сообщение передает Bloomberg. Данный разговор состоялся после того, как Вашингтон не включил в 45-дневный бюджет страны средства на поддержку Украины.

Американский лидер переговорил с главами ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии Великобритании и не только. Также в телефонном разговоре приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне в США временно ограничили поддержку Киеву. В связи с этим президент страны лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить вопрос дальнейшей поддержки. США и другие страны Запада оказывают помощь Киеву с начала спецоперации РФ. Евросоюз пытается привлечь как можно больше стран для оказания помощи Украине.

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Президент США Джо Байден обсудил со своими союзниками продолжение поддержки Украины. Об этом сообщили в Белом доме. «Байден провел телефонный звонок с союзниками и партнерами сегодня утром, чтобы скоординировать продолжающуюся поддержку Украины», — заявили в Белом доме. Их сообщение передает Bloomberg. Данный разговор состоялся после того, как Вашингтон не включил в 45-дневный бюджет страны средства на поддержку Украины. Американский лидер переговорил с главами ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии Великобритании и не только. Также в телефонном разговоре приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Накануне в США временно ограничили поддержку Киеву. В связи с этим президент страны лично собирался провести переговоры с союзниками, чтобы обсудить вопрос дальнейшей поддержки. США и другие страны Запада оказывают помощь Киеву с начала спецоперации РФ. Евросоюз пытается привлечь как можно больше стран для оказания помощи Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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