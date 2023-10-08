В США высказались о военной помощи Израилю

Блинкен: США получили запрос от Израиля о военной помощи

Энтони Блинкен подтвердил, что США получили запрос о помощи от Израиля Фото: Официальный сайт президента Украины

В США получили запрос от Израиля о предоставлении военной помощи, но еще не приняли решение. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы рассматриваем <…> запросы, сделанные израильтянами. Я думаю, вы, вероятно, услышите больше об этом позже сегодня», — заявил Энтони Блинкен. Его сообщение передает американский телеканал CNN .

Израиль объявил о состоянии войны в стране 8 августа. Днем ранее группировка ХАМАС атаковала приграничные районы Израиля и выпустила тысячи ракет по стране, прорвав систему ПВО «железный купол». От атак ХАМАС на текущий момент скончались 600 граждан Израиля, еще тысячи получили травмы.