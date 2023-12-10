Конор Макгрегор встал перед рингом, чтобы послушать российский гимн
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стоя слушал российский гимн на боксерском турнире «Ночь чемпиона IBA» в ОАЭ. В конце композиции он начал аплодировать.
«Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на боксерском турнире в ОАЭ», — сообщил РЕН ТВ. Отмечается, что спортсмены выстроились в ряд перед рингом, чтобы слушать гимн.
Рядом с Макгрегором на турнире стоял российский бывший чемпион UFC Петр Ян. В конце гимна ирландский боец поаплодировал.
Ранее Макгрегор сообщил, что не будет проводить поединок с Петром Яном, передает RT. Однако он отметил, что планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья.
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