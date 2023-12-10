Конор Макгрегор встал под гимн России в ОАЭ. Видео

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Конор Макгрегор встал перед рингом, чтобы послушать российский гимн Фото:

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стоя слушал российский гимн на боксерском турнире «Ночь чемпиона IBA» в ОАЭ. В конце композиции он начал аплодировать.

«Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на боксерском турнире в ОАЭ», — сообщил РЕН ТВ. Отмечается, что спортсмены выстроились в ряд перед рингом, чтобы слушать гимн.

Рядом с Макгрегором на турнире стоял российский бывший чемпион UFC Петр Ян. В конце гимна ирландский боец поаплодировал.

Ранее Макгрегор сообщил, что не будет проводить поединок с Петром Яном, передает RT. Однако он отметил, что планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья.

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор стоя слушал российский гимн на боксерском турнире «Ночь чемпиона IBA» в ОАЭ. В конце композиции он начал аплодировать. «Конор Макгрегор стоя слушал гимн России на боксерском турнире в ОАЭ», — сообщил РЕН ТВ. Отмечается, что спортсмены выстроились в ряд перед рингом, чтобы слушать гимн. Рядом с Макгрегором на турнире стоял российский бывший чемпион UFC Петр Ян. В конце гимна ирландский боец поаплодировал. Ранее Макгрегор сообщил, что не будет проводить поединок с Петром Яном, передает RT. Однако он отметил, что планирует участвовать в трех боях после двух лет затишья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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