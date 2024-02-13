Канада отказала России в выдаче бывшего нациста Гунько

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
В постановлении говорится, что Гунько совершил преступление против безопасности человечества Фото:

Канада отказала России выдать бывшего эсэсовца, бойца пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). При этом власти ссылаются на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Ранее его чествовали в канадском парламенте. Об этом сообщает источник в МИД РФ.

«Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — передает РИА Новости слова источника. Также в постановлении о привлечении Хунки в качестве обвиняемого говорится, что он совершил преступление, которое противоречит безопасности человечества и мира. В законодательстве это квалифицируется в качестве особо тяжкого деяния.

Источник в Генеральной прокуратуре РФ в конце 2023 года подтвердил, что Россия потребовала экстрадировать Гунько из Канады. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР во время Великой Отечественной войны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к канадским властям и в Интерпол для того, чтобы публично осудить нациста. Он отметил, что за преступления против граждан СССР Гунько должен понести ответственность. Он добавил, что у подобных действий не бывает сроков давности.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канада отказала России выдать бывшего эсэсовца, бойца пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). При этом власти ссылаются на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Ранее его чествовали в канадском парламенте. Об этом сообщает источник в МИД РФ. «Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — передает РИА Новости слова источника. Также в постановлении о привлечении Хунки в качестве обвиняемого говорится, что он совершил преступление, которое противоречит безопасности человечества и мира. В законодательстве это квалифицируется в качестве особо тяжкого деяния. Источник в Генеральной прокуратуре РФ в конце 2023 года подтвердил, что Россия потребовала экстрадировать Гунько из Канады. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР во время Великой Отечественной войны. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к канадским властям и в Интерпол для того, чтобы публично осудить нациста. Он отметил, что за преступления против граждан СССР Гунько должен понести ответственность. Он добавил, что у подобных действий не бывает сроков давности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...