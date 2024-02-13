Канада отказала России в выдаче бывшего нациста Гунько

13 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

В постановлении говорится, что Гунько совершил преступление против безопасности человечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Канада отказала России выдать бывшего эсэсовца, бойца пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). При этом власти ссылаются на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Ранее его чествовали в канадском парламенте. Об этом сообщает источник в МИД РФ. «Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — передает РИА Новости слова источника. Также в постановлении о привлечении Хунки в качестве обвиняемого говорится, что он совершил преступление, которое противоречит безопасности человечества и мира. В законодательстве это квалифицируется в качестве особо тяжкого деяния. Источник в Генеральной прокуратуре РФ в конце 2023 года подтвердил, что Россия потребовала экстрадировать Гунько из Канады. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР во время Великой Отечественной войны. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к канадским властям и в Интерпол для того, чтобы публично осудить нациста. Он отметил, что за преступления против граждан СССР Гунько должен понести ответственность. Он добавил, что у подобных действий не бывает сроков давности.

Канада отказала России выдать бывшего эсэсовца, бойца пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). При этом власти ссылаются на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции. Ранее его чествовали в канадском парламенте. Об этом сообщает источник в МИД РФ. «Формально отказали на наш запрос о выдаче со ссылкой на отсутствие договора об экстрадиции между нашими странами», — передает РИА Новости слова источника. Также в постановлении о привлечении Хунки в качестве обвиняемого говорится, что он совершил преступление, которое противоречит безопасности человечества и мира. В законодательстве это квалифицируется в качестве особо тяжкого деяния. Источник в Генеральной прокуратуре РФ в конце 2023 года подтвердил, что Россия потребовала экстрадировать Гунько из Канады. Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в геноциде мирных жителей СССР во время Великой Отечественной войны. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил обратиться к канадским властям и в Интерпол для того, чтобы публично осудить нациста. Он отметил, что за преступления против граждан СССР Гунько должен понести ответственность. Он добавил, что у подобных действий не бывает сроков давности.