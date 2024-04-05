Блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей

В 2023 году блогеров и иностранных агентов — российских заказчиков рекламы и ее распространителей — Роскомнадзор оштрафовал более чем на 3,5 миллиона рублей за несвоевременное представление данных о креативах. Об этом сообщили представители службы.
«Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей», — сообщили в Роскомнадзоре газете «Известия».
С 1 сентября 2023 года российские заказчики и распространители обязаны передавать информацию о креативах в интернете Роскомнадзору для учета. Также служба самостоятельно рассматривает дела об отсутствии идентификатора, предоставлении недостоверных данных или информации.
В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, передает телеканал 360. Инициатива должна помешать блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.