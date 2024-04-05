Блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей

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Ресторан Лео дай пиццы на месте бара Черчилль. Екатеринбург, фуд блогер, ресторанный критик
Штрафов из-за непредоставления информации о рекламе стало в 11 раз больше Фото:

В 2023 году блогеров и иностранных агентов — российских заказчиков рекламы и ее распространителей — Роскомнадзор оштрафовал более чем на 3,5 миллиона рублей за несвоевременное представление данных о креативах. Об этом сообщили представители службы.

«Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей», — сообщили в Роскомнадзоре газете «Известия».

С 1 сентября 2023 года российские заказчики и распространители обязаны передавать информацию о креативах в интернете Роскомнадзору для учета. Также служба самостоятельно рассматривает дела об отсутствии идентификатора, предоставлении недостоверных данных или информации.

В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, передает телеканал 360. Инициатива должна помешать блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах.

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В 2023 году блогеров и иностранных агентов — российских заказчиков рекламы и ее распространителей — Роскомнадзор оштрафовал более чем на 3,5 миллиона рублей за несвоевременное представление данных о креативах. Об этом сообщили представители службы. «Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей», — сообщили в Роскомнадзоре газете «Известия». С 1 сентября 2023 года российские заказчики и распространители обязаны передавать информацию о креативах в интернете Роскомнадзору для учета. Также служба самостоятельно рассматривает дела об отсутствии идентификатора, предоставлении недостоверных данных или информации. В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, передает телеканал 360. Инициатива должна помешать блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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