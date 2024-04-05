Блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей

05 апреля 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Штрафов из-за непредоставления информации о рекламе стало в 11 раз больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2023 году блогеров и иностранных агентов — российских заказчиков рекламы и ее распространителей — Роскомнадзор оштрафовал более чем на 3,5 миллиона рублей за несвоевременное представление данных о креативах. Об этом сообщили представители службы. «Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей», — сообщили в Роскомнадзоре газете «Известия». С 1 сентября 2023 года российские заказчики и распространители обязаны передавать информацию о креативах в интернете Роскомнадзору для учета. Также служба самостоятельно рассматривает дела об отсутствии идентификатора, предоставлении недостоверных данных или информации. В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, передает телеканал 360. Инициатива должна помешать блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году блогеров и иностранных агентов — российских заказчиков рекламы и ее распространителей — Роскомнадзор оштрафовал более чем на 3,5 миллиона рублей за несвоевременное представление данных о креативах. Об этом сообщили представители службы. «Штрафы за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе выросли почти в 11 раз по отношению к 2023 году. Всего Роскомнадзор оштрафовал российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей», — сообщили в Роскомнадзоре газете «Известия». С 1 сентября 2023 года российские заказчики и распространители обязаны передавать информацию о креативах в интернете Роскомнадзору для учета. Также служба самостоятельно рассматривает дела об отсутствии идентификатора, предоставлении недостоверных данных или информации. В декабре 2023 года в Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, передает телеканал 360. Инициатива должна помешать блогерам уходить от налогов и запретит им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах.