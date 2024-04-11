В Ростове-на-Дону создали СМИ о Новороссии

В Ростове-на-Дону состоялась презентация нового интернет-СМИ «Новое.Медиа», ориентированного на информационное освещение событий и повседневной жизни жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил главный редактор «Нового.Медиа» Лариса Ржондовская.
«Новая глава в книге, новое время, новые регионы, Новое.Медиа. „Новый“ это не это не только слово, но и образ жизни. В Новом.Медиа мы ставим во главу угла людей. Я верю, что именно через истории людей, их радости и печали, победы и поражения, мы можем понять кто мы и зачем, суть жизни, ценность и важность каждого мгновения» — заявила Ржондовская. Ее слова приводит пресс-служба «Нового.Медиа».
Издание обещает показать жизнь в новых российских регионах, отражая повседневные реалии через глаза местных жителей. «Новое.Медиа» нацелено на освещение положительных изменений в культуре, образовании и быту регионов, стремясь продемонстрировать, почему текущий момент является историческим для людей, выбравших здесь жизнь. Издание будет включать в себя не только новости и актуальные репортажи, но и экспертные оценки, советы и элементы юмора, делая акцент на мнениях и историях самих жителей.
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