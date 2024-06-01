01 июня 2024

Дочь Аскольда Запашного попала в больницу после падения лошади. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе: "Росгосцирк" о подготовке к 105-летию и будущих проектах. 16 апреля 2024. Москва, запашный аскольд
Аскольд Запашный отнесся к травмам во время рабочего процесса как к неизбежным явлениям Фото:

Ева Запашная, дочь известного российского дрессировщика Аскольда Запашного, 1 июня госпитализирована после падения лошади во время выступления. Медики констатировали у девушки перелом трех костей, заявил дрессировщик.

«Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это — цирк, и такое бывает», — сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале. Видео с падением лошади опубликовал telegram-канал РЕН ТВ.

После инцидента, произошедшего во время выполнения элемента джигитовки, у Евы Запашной диагностировали переломы трех костей. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей.

Ранее Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске в цирке на него напал тигр. Он прокомментировал, что благодарен своему брату Эдгарду, который в тот момент выстрелил холостым патроном в хищника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ева Запашная, дочь известного российского дрессировщика Аскольда Запашного, 1 июня госпитализирована после падения лошади во время выступления. Медики констатировали у девушки перелом трех костей, заявил дрессировщик. «Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это — цирк, и такое бывает», — сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале. Видео с падением лошади опубликовал telegram-канал РЕН ТВ. После инцидента, произошедшего во время выполнения элемента джигитовки, у Евы Запашной диагностировали переломы трех костей. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Ранее Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске в цирке на него напал тигр. Он прокомментировал, что благодарен своему брату Эдгарду, который в тот момент выстрелил холостым патроном в хищника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...