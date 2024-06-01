Дочь Аскольда Запашного попала в больницу после падения лошади. Видео

02 июня 2024 в 01:57 Размер текста - 17 +

Аскольд Запашный отнесся к травмам во время рабочего процесса как к неизбежным явлениям Фото: Роман Наумов © URA.RU Ева Запашная, дочь известного российского дрессировщика Аскольда Запашного, 1 июня госпитализирована после падения лошади во время выступления. Медики констатировали у девушки перелом трех костей, заявил дрессировщик. «Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это — цирк, и такое бывает», — сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале. Видео с падением лошади опубликовал telegram-канал РЕН ТВ. После инцидента, произошедшего во время выполнения элемента джигитовки, у Евы Запашной диагностировали переломы трех костей. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Ранее Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске в цирке на него напал тигр. Он прокомментировал, что благодарен своему брату Эдгарду, который в тот момент выстрелил холостым патроном в хищника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ева Запашная, дочь известного российского дрессировщика Аскольда Запашного, 1 июня госпитализирована после падения лошади во время выступления. Медики констатировали у девушки перелом трех костей, заявил дрессировщик. «Ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это — цирк, и такое бывает», — сообщил Эдгард Запашный в своем telegram-канале. Видео с падением лошади опубликовал telegram-канал РЕН ТВ. После инцидента, произошедшего во время выполнения элемента джигитовки, у Евы Запашной диагностировали переломы трех костей. Сейчас девушка находится под наблюдением врачей. Ранее Аскольд Запашный рассказал, как во время репетиции в Магнитогорске в цирке на него напал тигр. Он прокомментировал, что благодарен своему брату Эдгарду, который в тот момент выстрелил холостым патроном в хищника.