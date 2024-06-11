Пять овощей, способствующих похудению

Onlymyhealth: для похудения нужно есть огурцы, помидоры и брокколи
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Михайловский рынок. Тюмень, овощи, фрукты, рынок
Чтобы скинуть вес следует употреблять овощи, богатые клетчаткой, пишет Onlymyhealth Фото:

Во время похудения следует употреблять овощи, среди которых огурцы, болгарский перец, брокколи и помидоры. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить обменные процессы в организме. Об этом сообщает Onlymyhealth.

Огурец

«Огурцы являются богатым источником клетчатки и низкокалорийны. Они могут поддерживать чувство сытости в течение длительных периодов времени», — пишет издание. Огурцы также способствуют улучшению пищеварения.

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Помидоры

Также для похудения полезны помидоры. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают утолять голод.

Обзорная по городу. Пермь
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Болгарский перец

Болгарский перец содержит клетчатку, помогающую улучшить обменные процессы. Этот овощ можно употреблять по-разному: потушить, порезать в салат или просто съесть.

Продукты, овощи и фрукты. Тюмень
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Брокколи

Брокколи богаты клетчаткой. Она подавляет чувство голода и способствует обменным процессам.

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Фасоль

Фасоль является одним из лучших источников клетчатки и белка. Она укрепляет мышцы и кости и способствует снижению веса.

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Во время похудения следует употреблять овощи, среди которых огурцы, болгарский перец, брокколи и помидоры. Они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить обменные процессы в организме. Об этом сообщает Onlymyhealth. «Огурцы являются богатым источником клетчатки и низкокалорийны. Они могут поддерживать чувство сытости в течение длительных периодов времени», — пишет издание. Огурцы также способствуют улучшению пищеварения. Также для похудения полезны помидоры. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые помогают утолять голод. Болгарский перец содержит клетчатку, помогающую улучшить обменные процессы. Этот овощ можно употреблять по-разному: потушить, порезать в салат или просто съесть. Брокколи богаты клетчаткой. Она подавляет чувство голода и способствует обменным процессам. Фасоль является одним из лучших источников клетчатки и белка. Она укрепляет мышцы и кости и способствует снижению веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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