Полпред Якушев отметил День России с участниками СВО возле трофеев НАТО. Фото

12 июня 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Владимира Якушева увиденное впечатлило Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил День России на церемонии в Верхней Пышме — с участниками спецоперации РФ на Украине и командованием Центрального военного округа. Свидетелем события стал корреспондент URA.RU. «Сегодня праздник всей страны, он символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее нашего Отечества. В ходе специальной военной операции наш народ вновь проявляет свои лучшие качества, сплоченность, любовь к Родине, силу духа», — отметил Якушев во вступительной речи. Затем принялся награждать военных — в соответствии с президентскими указами. А наградами от командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичева (руководит группировкой войск «Центр» на передовой) офицеров отмечал исполняющий его обязанности в Екатеринбурге генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Региональную власть на церемонии представлял замгубернатора Валерий Чайников. За военных, которые находятся в зоне спецоперации, награды получали жены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Концертную программу доверили ансамблю песни и пляски ЦВО и творческой группе «Девчата» компании «Сима-ленд». Кстати, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский в этот момент был в зоне для почетных гостей. «Девчата» регулярно поддерживают своими выступлениями участников СВО — причем непосредственно в зоне боевых действий. А также сопровождают гуманитарные миссии. Выдержав получасовую торжественно-развлекательную программу под палящим солнцем (а это было реальным испытанием: у одной из зрительниц даже случился обморок), представительная делегация отправилась на выставку трофейной техники НАТО, подбитой уральскими бойцами. Пока сенатор Виктор Шептий вместе с помощником полпреда Евгением Гурарием обсуждал производство беспилотников на Урале, Якушев и Глушенков осматривали американские БТРы M113, германскую БМП Marder, американскую БМП Bradley, танки Abrams, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британский Mastiff, бронеавтомобиль HMMWV, украинский БТР «Козак», австрийские вездеход Pinzgauer, а также внедорожники из США и Японии. Якушев подчеркнул, что каждый из этих трофеев был добыт «в результате победы в реальном бою». А особенно его впечатлила разница между тем как «грозно» выглядят машины на картинках, и во что они превращаются после встречи с российской армией. Глушенков же отметил, что основная цель выставки — показать уральцам, с чем сталкиваются российские военнослужащие. Владимир Якушев передал офицерам награды от главы государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В вип-делегации заметили основателя «Сима-ленда» Андрея Симановского Фото: URA.RU Посмотреть на церемонию собрались десятки человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ансамбль «Девчата» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От губернатора выступал его заместитель Валерий Чайников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выставка пользуется успехом среди уральцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ее цель — показать, что против России весь Запад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украинский «Козак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил День России на церемонии в Верхней Пышме — с участниками спецоперации РФ на Украине и командованием Центрального военного округа. Свидетелем события стал корреспондент URA.RU. «Сегодня праздник всей страны, он символизирует национальное единство, общую ответственность за настоящее и будущее нашего Отечества. В ходе специальной военной операции наш народ вновь проявляет свои лучшие качества, сплоченность, любовь к Родине, силу духа», — отметил Якушев во вступительной речи. Затем принялся награждать военных — в соответствии с президентскими указами. А наградами от командующего войсками ЦВО Андрея Мордвичева (руководит группировкой войск «Центр» на передовой) офицеров отмечал исполняющий его обязанности в Екатеринбурге генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Региональную власть на церемонии представлял замгубернатора Валерий Чайников. Концертную программу доверили ансамблю песни и пляски ЦВО и творческой группе «Девчата» компании «Сима-ленд». Кстати, глава «Сима-ленда» Андрей Симановский в этот момент был в зоне для почетных гостей. «Девчата» регулярно поддерживают своими выступлениями участников СВО — причем непосредственно в зоне боевых действий. А также сопровождают гуманитарные миссии. Выдержав получасовую торжественно-развлекательную программу под палящим солнцем (а это было реальным испытанием: у одной из зрительниц даже случился обморок), представительная делегация отправилась на выставку трофейной техники НАТО, подбитой уральскими бойцами. Пока сенатор Виктор Шептий вместе с помощником полпреда Евгением Гурарием обсуждал производство беспилотников на Урале, Якушев и Глушенков осматривали американские БТРы M113, германскую БМП Marder, американскую БМП Bradley, танки Abrams, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британский Mastiff, бронеавтомобиль HMMWV, украинский БТР «Козак», австрийские вездеход Pinzgauer, а также внедорожники из США и Японии. Якушев подчеркнул, что каждый из этих трофеев был добыт «в результате победы в реальном бою». А особенно его впечатлила разница между тем как «грозно» выглядят машины на картинках, и во что они превращаются после встречи с российской армией. Глушенков же отметил, что основная цель выставки — показать уральцам, с чем сталкиваются российские военнослужащие.