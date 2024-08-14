Казахстан неожиданным образом отреагировал на атаки ВСУ по Курской области

Представитель казахстанского МИД Смадияров: стоит решить конфликт мирным путем
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Казахстан призывает к мирному решению конфликта между Россией и Украиной из-за ситуации в Курской области
Казахстан призывает к мирному решению конфликта между Россией и Украиной из-за ситуации в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Власти Казахстана призвали к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. Данный призыв был сделан в обостренной связи с ситуацией в Курской области.

«Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — заявил Смадияров. Он отметил, что Астана приветствует усилия международного сообщества по поиску мирных решений.

Ситуация в Курской области остается напряженной после начавшихся 6 августа атак ВСУ. В результате столкновений есть жертвы среди гражданского населения. Произошла массовая эвакуация.

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Власти Казахстана призвали к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. Данный призыв был сделан в обостренной связи с ситуацией в Курской области. «Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — заявил Смадияров. Он отметил, что Астана приветствует усилия международного сообщества по поиску мирных решений. Ситуация в Курской области остается напряженной после начавшихся 6 августа атак ВСУ. В результате столкновений есть жертвы среди гражданского населения. Произошла массовая эвакуация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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