Казахстан неожиданным образом отреагировал на атаки ВСУ по Курской области

Власти Казахстана призвали к мирному решению конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. Данный призыв был сделан в обостренной связи с ситуацией в Курской области.
«Казахстан всегда подчеркивал необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН, в котором четко зафиксирован принцип территориальной целостности государств. В связи с этим мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария», — заявил Смадияров. Он отметил, что Астана приветствует усилия международного сообщества по поиску мирных решений.
Ситуация в Курской области остается напряженной после начавшихся 6 августа атак ВСУ. В результате столкновений есть жертвы среди гражданского населения. Произошла массовая эвакуация.
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