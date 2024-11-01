Появились кадры циклона «Мартина», движущегося на Москву

Штормовой циклон "Мартина" обрушился на Москву
Североатлантический циклон «Мартина», несущий серьезные погодные условия, обрушился на Москву. Циклон приносит с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу. «Роскосмос» опубликовал фото прохождения циклона.
«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон „Мартина“», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Спутник «Метеор-М» зафиксировал прохождение циклона.
Прохождение циклона "Мартина"
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