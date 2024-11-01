Появились кадры циклона «Мартина», движущегося на Москву

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Штормовой циклон "Мартина" обрушился на Москву
Штормовой циклон "Мартина" обрушился на Москву Фото:

Североатлантический циклон «Мартина», несущий серьезные погодные условия, обрушился на Москву. Циклон приносит с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу. «Роскосмос» опубликовал фото прохождения циклона.

«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон „Мартина“», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Спутник «Метеор-М» зафиксировал прохождение циклона.

Прохождение циклона "Мартина"
Прохождение циклона "Мартина"
Фото:

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Североатлантический циклон «Мартина», несущий серьезные погодные условия, обрушился на Москву. Циклон приносит с собой ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу. «Роскосмос» опубликовал фото прохождения циклона. «Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон „Мартина“», — сообщается в telegram-канале Госкорпорации «Роскосмос». Спутник «Метеор-М» зафиксировал прохождение циклона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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