Белоусов отменил кадровый резерв на гражданской службе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, который отменяет устаревшее положение о кадровом резерве ведомства на гражданской службе. Приказы, изданные в 2017 году, утратили свою силу. Соответствующий документ размещен на официальном портале.
«Приказываю признать утратившими силу приказы „Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“ и „Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“», — говорится в документе. В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что предыдущие документы уже не актуальны.
Кадровый резерв Минобороны РФ был создан для обеспечения взаимозаменяемости сотрудников и карьерного роста вне зависимости от их местоположения. Эта система предназначалась для поддержки гибкости и мобильности кадровой политики в ведомстве.
Положение о кадровом резерве было введено в 2017 году при экс-министре обороны Сергее Шойгу и касалось должностей на гражданской госслужбе. Оно предусматривало создание базы данных специалистов, готовых заменить текущих сотрудников или занять новые штатные позиции.
Внешний кадровый резерв формировался на постоянной основе и был направлен на оперативное решение задач по подбору персонала. Это позволяло закрывать вакансии как среди специалистов, так и среди рабочих кадров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.