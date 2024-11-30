Белоусов отменил кадровый резерв на гражданской службе

В России отменили положение о кадровом резерве Минобороны на гражданской службе
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Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве ведомства на гражданской службе
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об отмене положения о кадровом резерве ведомства на гражданской службе Фото:

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, который отменяет устаревшее положение о кадровом резерве ведомства на гражданской службе.  Приказы, изданные в 2017 году, утратили свою силу. Соответствующий документ размещен на официальном портале.

«Приказываю признать утратившими силу приказы „Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“ и „Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“», — говорится в документе. В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что предыдущие документы уже не актуальны. 

Кадровый резерв Минобороны РФ был создан для обеспечения взаимозаменяемости сотрудников и карьерного роста вне зависимости от их местоположения. Эта система предназначалась для поддержки гибкости и мобильности кадровой политики в ведомстве.

Положение о кадровом резерве было введено в 2017 году при экс-министре обороны Сергее Шойгу и касалось должностей на гражданской госслужбе. Оно предусматривало создание базы данных специалистов, готовых заменить текущих сотрудников или занять новые штатные позиции.

Внешний кадровый резерв формировался на постоянной основе и был направлен на оперативное решение задач по подбору персонала. Это позволяло закрывать вакансии как среди специалистов, так и среди рабочих кадров.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, который отменяет устаревшее положение о кадровом резерве ведомства на гражданской службе.  Приказы, изданные в 2017 году, утратили свою силу. Соответствующий документ размещен на официальном портале. «Приказываю признать утратившими силу приказы „Об утверждении положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“ и „Об утверждении Положения о кадровом резерве Министерства обороны Российской Федерации“», — говорится в документе. В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что предыдущие документы уже не актуальны.  Кадровый резерв Минобороны РФ был создан для обеспечения взаимозаменяемости сотрудников и карьерного роста вне зависимости от их местоположения. Эта система предназначалась для поддержки гибкости и мобильности кадровой политики в ведомстве. Положение о кадровом резерве было введено в 2017 году при экс-министре обороны Сергее Шойгу и касалось должностей на гражданской госслужбе. Оно предусматривало создание базы данных специалистов, готовых заменить текущих сотрудников или занять новые штатные позиции. Внешний кадровый резерв формировался на постоянной основе и был направлен на оперативное решение задач по подбору персонала. Это позволяло закрывать вакансии как среди специалистов, так и среди рабочих кадров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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