В Петербурге на месте лагеря «Березка» появится новый спа-отель за два миллиарда

В Петербурге группа компаний «Место» анонсировала начало крупного проекта по строительству загородного отеля «Место в Смолячково». Объект будет размещен на территории бывшего детского лагеря «Березка», расположенного на живописном берегу Финского залива. Планируемые инвестиции в проект составляют два миллиарда рублей.
«В Курортном районе Петербурга планируется построить новый загородный отель уровня „четыре звезды“ „Место в Смолячково“», — сообщили в ГК «Место» «Коммерсанту». Новый отельный комплекс займет площадь в 2,7 тысячи квадратных метров и будет расположен на участке площадью 11,5 гектаров. В рамках проекта предусмотрен капитальный ремонт восьми корпусов, построенных в 1970-х годах. Дополнительно будет возведено одноэтажное здание, которое включит в себя ресепшен, два ресторана и акватермальный комплекс со спа. Также на территории появится открытый бассейн площадью 500 квадратных метров.
Управление новым комплексом возьмет на себя УК Vertical Hotels, известная своими успешными проектами в Санкт-Петербурге и Москве. Первых посетителей отель планирует принять в начале 2028 года. Компания «Место» также разрабатывает аналогичные проекты в Ленинградской области — «Место в Туутари» и «Место в Рощино», где также предполагается адаптация бывших детских лагерей под новые отельные комплексы.
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