В Питере пройдет конкурс для губернаторов

Губернаторы на полях ПМЭФ представят свои инфраструктурные проекты Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Российские губернаторы 4 июня примут участие в конкурсе инфраструктурных проектов, который устраивает «Единая Россия». Эксперты считают, что главы субъектов РФ соревнуются не только за деньги, но и за преимущество на осенних выборах в Госдуму и региональных кампаниях. Конкурс пройдет на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а в качестве жюри выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, сообщил источник URA.RU в партии.

Источники URA.RU в ЕР утверждают, что самые знаковые инфраструктурные проекты регионов включат в предвыборную программу. «Для партии инфраструктурные проекты будут одним из ключевых пунктов предвыборной программы. У губернаторов есть все шансы получить одобрение и финансирование на них. Это поможет им на выборах. Ведь губернаторы будут отвечать за результат ЕР в своих регионах», — отметил источник.

Андрей Турчак ждет губернаторов на своей родине — в Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Деньги на проекты будут выделены на 15 лет под 3% годовых. Кроме того, на инфраструктуру можно будет направить средства, которые сэкономятся при реструктуризации бюджетных кредитов (речь о деньгах, которые регионы должны были бы выплатить уже в этом году в виде процентов) — отдавать их нужно будет не в этом году, а до 2029 года. Эти инициативы озвучил президент Владимир Путин в послании.

Корреспондент URA.RU на ПМЭФ опросил губернаторов о проектах, которые они будут представлять Турчаку и Хуснулллину. Глава Псковской области Михаил Ведерников не стал раскрывать все направления, но сообщил, что рассчитывает на деньги для завершения обновления автобусного парка городского общественного транспорта и восстановление аэропорта, который «находится в банкротном состоянии».

От правительства оценивать проекты будет Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из самых закредитованных регионов страны, Удмуртии (госдолг — 64 млрд), при реструктуризации кредитов высвобождается 2 млрд рублей. Глава республики Александр Бречалов сообщил URA.RU, что акцент делает на ЖКХ и общественный транспорт, модернизацию очистных сооружений и обновление парка электротранспорта в Ижевске.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский не стал рассказывать о проектах. Глава Алтая Олег Хорохордин сообщил URA.RU, что рассчитывает на помощь в строительстве трех школ стоимостью более 1 млрд рублей каждая, поскольку при возведении учитывается высокая сейсмическая активность в регионе, сельских клубов и ФАПов, развитие электротранспорта.

Глебу Никитину на инфраструктурные проекты нужно 116 млрд рублей в ближайшие пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нижегородский губернатор Глеб Никитин рассказал URA.RU, что подготовил проекты обновления общественного транспорта и центра Нижнего Новгорода, по жилищному строительству и «развитию ключевых территорий», где нет инфраструктуры и нужно вкладываться в коммунальные сети, дороги, социальные объекты. «Все проекты предполагают долговое финансирование. Программа минимум — 116 млрд рублей до 2026 года», — отметил Никитин.

Дорожно-транспортные проблемы планируют решить в Севастополе, по словам губернатора Михаила Развожаева. Речь о строительстве тоннельного перехода за 3,5 млрд рублей между двумя крупными районами города — Ленинским и Гагаринским, — которые связывает мыс Хрустальный и поможет разобраться с пробками в центре. Севастополь завершает разработку стратегии развития порта. «Из-за санкций у нас ограничены возможности привлечения инвесторов. Возможно, тоже будем обращаться [за инфраструктурным кредитом]. У нас нет госдолга, поэтому мы можем рассчитывать на приличную сумму — до 10 млрд», — отметил Развожаев.

В пресс-службе ЕР подтвердили URA.RU, что 4 июня пройдет совещание с губернаторами. «Будет обсуждаться, как воспользоваться разными инструментами при реализации инфраструктурных проектов», — отметили в партии.

У губернаторов, проекты которых пройдут через конкурс, будет преимущество на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Если программа ЕР будет разработана в том числе с учетом региональных инфраструктурных проектов это, по мнению экспертов, действительно положительно отразится на позициях партии. Тем более что это будут проекты, которые поддержит правительство и на которые гарантированно будут выделены деньги. Политолог Дмитрий Журавлев сказал URA.RU, что «это влияет на избирателей». «Это позволит рядовым гражданам поверить в эти проекты: не просто пообещали, а еще и деньги дали», — пояснил эксперт.

Президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов считает, что связка партии с правительством и губернаторами — «это очень хороший и правильный ход со стороны ЕР». «Партия — правящая, и для нее важна тесная связь с органами госуправления. В принципе такая встреча должна дать хороший результат с точки зрения дальнейшего планирования работы», — резюмировал Куртов.