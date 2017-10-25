«Фонд памяти» намерен создать в каждом российском краеведческом музее разделы в память жертвам политических репрессий. Об этом сообщил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике и член Совета «Фонда памяти» Сергей Караганов.
По словам Карганова, на данном этапе специалисты фонда сконцентрировали работу в Магаданской, Томской, Иркутской областях, в Чукотском автономном округе, а также в Якутии, Карелии и Коми, сообщают РИА «Новости».
30 октября в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца «Фонд памяти» откроет первый национальный монумент памяти жертв политических репрессий «Стена скорби». Как отметили в фонде. 45 млн рублей на памятник пожертвовали россияне, 300 млн рублей выделило московское правительство.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поблагодарил правительство Москвы за установку мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби». Он отметил, что идея создания памятника витала в воздухе еще со времен Оттепели. В 2011 году СПЧ представил президенту Владимиру Путину проект программы по сохранению исторической памяти народа, а в 2015 году была утверждена концепция государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, приводит слова Федотова РАПСИ.