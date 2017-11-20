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20 ноября 2017
10:30  20 ноября 2017 0

У самолета с 86 ямальскими пассажирами в воздухе отказали оба двигателя

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
По сообщениям СМИ, на борту находились вахтовикиФото: Pixabay

Самолет компании «Газпром авиа», перевозивший 86 пассажиров из Уфы в Ямбург (Ямал), экстренно вернулся в столицу Башкирии. У судна оказались сломаны оба двигателя, сообщают местные СМИ.

Пилоты несколько часов кружили над Уфой, а затем совершили жесткую посадку на сломанном самолете, поясняет «Север Пресс», ссылаясь на транспортную прокуратуру. На борту находились вахтовики, обошлось без пострадавших. Правоохранители начали проверку.

Получить комментарий в офисе «Газпром авиа» утром 20 ноября не удалось — на звонки журналиста здесь никто не ответил.

Ранее в Великобритании потерпело крушение самое большое в мире воздушное судно — Airlander 10, гибрид самолета и дирижабля. Оно упало на поле в Бедфордшире, зацепившись в полете за деревья.

Виктор Дорофеев
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