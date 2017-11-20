Самолет компании «Газпром авиа», перевозивший 86 пассажиров из Уфы в Ямбург (Ямал), экстренно вернулся в столицу Башкирии. У судна оказались сломаны оба двигателя, сообщают местные СМИ.
Пилоты несколько часов кружили над Уфой, а затем совершили жесткую посадку на сломанном самолете, поясняет «Север Пресс», ссылаясь на транспортную прокуратуру. На борту находились вахтовики, обошлось без пострадавших. Правоохранители начали проверку.
Получить комментарий в офисе «Газпром авиа» утром 20 ноября не удалось — на звонки журналиста здесь никто не ответил.
Ранее в Великобритании потерпело крушение самое большое в мире воздушное судно — Airlander 10, гибрид самолета и дирижабля. Оно упало на поле в Бедфордшире, зацепившись в полете за деревья.