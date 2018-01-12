11:55 12 января 2018 2

Долги по зарплате составляли 5 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменский хлебокомбинат полностью погасил задолженность по заработной плате. Сумма невыплат составляла пять миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Нарушения были выявлены в сентябре минувшего года. Генеральный директор предприятия был отстранен от управления, а сотрудников распустили. В октябре предприятие приобрела курганская компания «Восточный Хлебозавод», уточняет РБК. К декабрю задолженность снизилась до 1,5 млн рублей.

ООО «Тюменский хлебокомбинат» работает 80 лет. Компания является крупнейшим в регионе производителем хлеба.