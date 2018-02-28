17:58 28 февраля 2018 9

Новиков поделился мнением о грядущих изменениях в стране Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

После выборов президента РФ в верховной власти произойдут кардинальные изменения — реформирования затронут правоохранительные органы и весь кадровый состав министров. Так считает известный уральский бард Александр Новиков.

«Посмотрите, тотальная коррупция — многомиллионные взятки, — это же дискредитирует президента как управляющего страной, и он не может этого не знать. Но это настолько глобальная проблема сегодня, что ее в рамках предвыборной кампании или в коротком временном промежутке не решить», — подчеркнул Новиков в интервью argumenti.ru. Бард убежден, что без радикального изменения всего кадрового состава реформирование будет бесполезным. Исполнитель не взялся прогнозировать сохранение или потерю должности конкретными личностями, однако выразил уверенность, что Владимир Путин к этому готов.

Напомним, Александр Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков нового екатеринбургского жилого комплекса «Бухта Квинс». Как ранее сообщало «URA.RU», бард утверждал, что дома достроены, но заехать жильцы не могут из-за ареста земли следственными органами. По информации «Национальной службы новостей», коллектив Уральского государственного театра эстрады, где Новиков является худруком, попросил Владимира Путина вступиться за шансонье.