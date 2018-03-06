Курганцы хотят обанкротить скандальный Тюменский хлебокомбинат

14:09 06 марта 2018 2

Старейший тюменский хлебокомбинат только раздал долги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

К Тюменскому хлебокомбинату подан иск о банкротстве. С требованием признать несостоятельным старейший в Тюмени хлебокомбинат выступила курганская фирма. Сумма иска превышает 3,7 миллиона рублей.

Согласно документам на сайте Арбитражного суда Тюменской области, с иском к АО «Тюменский хлебокомбинат» 5 марта обратилось АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» — в числе учредителей компании, по данным из открытых источников, департамент государственного имущества и промышленной политики Курганской области, а также ОАО «Апк «Ого» и ООО «Агропроминвест». Две последние компании были ликвидированы в минувшем году. Оперативно получить комментарий руководства Тюменского хлебокомбината не удалось: в кабинете директора не брали трубку.

Курганская фирма требует с тюменского предприятия больше трех миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Как уже писало «URA.RU», в январе этого года «Тюменский хлебокомбинат» полностью выплатил своим работникам долги по заработной плате в сумме пяти миллионов рублей. Нарушение прокурорские работники обнаружили в сентябре, после чего гендиректора предприятия отстранили от управления, сотрудников распустили, а хлебокомбинат сменил владельца: его приобрел курганский предприниматель Вардан Саргисян. Именно ему на данный момент, по информации системы «Контур.Фокус», принадлежит более 89% в уставном капитале тюменской компании.

В декабре прошлого года иск на 17,8 миллиона рублей — долг за поставки муки — к Тюменскому хлебокомбинату подало АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов». В числе учредителей этой компании, по данным из открытых источников, полный тезка бывшего первого заместителя губернатора Тюменской области (в те годы регион возглавлял Сергей Собянин), бывший директор департамента АПК Владимир Васильев. Эта же компания, по данным из открытых источников, является основным учредителем исетского ООО «Комплекс», где осенью этого года в рамках борьбы с распространением африканской чумы свиней было полностью уничтожено поголовье животных.

Новый курганский владелец сумел заключить с истцом мировое соглашение, согласно которому вся сумма должна быть выплачена частями до 31 мая 2018 года.