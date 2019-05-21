21 мая 2019

Психолог объяснила, почему не надо заставлять уступать место бабушкам в автобусе

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 20:30
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Клипарт. г. Курган, пенсионерки, бабушки на скамейке
По мнению психолога, пенсионеров раздражает, когда им уступают место «без уважения»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский психолог Люция Сулейманова объяснила, почему нужно прекратить заставлять молодых людей уступать пенсионерам места в транспорте. По ее словам, подобная агитация повышает недовольство молодежи.

Сулейманова утверждает, что призывы к совести молодых пассажиров провоцируют ссоры в транспорте. «Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты», — рассказала психолог в эфире телеканала «Москва 24».

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