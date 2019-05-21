Психолог объяснила, почему не надо заставлять уступать место бабушкам в автобусе

Московский психолог Люция Сулейманова объяснила, почему нужно прекратить заставлять молодых людей уступать пенсионерам места в транспорте. По ее словам, подобная агитация повышает недовольство молодежи.
Сулейманова утверждает, что призывы к совести молодых пассажиров провоцируют ссоры в транспорте. «Это только вызывает раздражение у людей более молодого возраста, и они без всякого уважения уступают место. А немолодые люди, которые расстроены тем, что их не уважают, вступают в конфликты», — рассказала психолог в эфире телеканала «Москва 24».