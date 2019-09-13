Министру Колобкову в Екатеринбурге предстоят церемонии, встречи и бега
новость из сюжетаЛетняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Закрывать чемпионат мира по боксу, проходящий в Екатеринбурге с 8 по 21, будет министр спорта России Павел Колобков. Как стало известно «URA.RU», в уральскую столицу его пригласил региональный коллега Леонид Рапопорт.
В программе пребывания федерального чиновника в Екатеринбурге не только бокс, но и бег. Кроме того, Колобков и Рапопорт рассматривают возможность лично принять участие в «Кроссе наций», который состоится 21 сентября.
Собеседник в обладминистрации не исключил, что глава Минспорта РФ в ходе своего визита в Екатеринбург встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить отдельные нюансы подготовки к Универсиаде 2023.