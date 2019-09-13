Закрывать чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге будет федеральный VIP. Ему уже придумали испытание

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Час с министром в Общественной палате РФ. Москва, портрет, колобков павел
Министру Колобкову в Екатеринбурге предстоят церемонии, встречи и бегаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Закрывать чемпионат мира по боксу, проходящий в Екатеринбурге с 8 по 21, будет министр спорта России Павел Колобков. Как стало известно «URA.RU», в уральскую столицу его пригласил региональный коллега Леонид Рапопорт.

В программе пребывания федерального чиновника в Екатеринбурге не только бокс, но и бег. Кроме того, Колобков и Рапопорт рассматривают возможность лично принять участие в «Кроссе наций», который состоится 21 сентября.

Собеседник в обладминистрации не исключил, что глава Минспорта РФ в ходе своего визита в Екатеринбург встретится с губернатором Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить отдельные нюансы подготовки к Универсиаде 2023.

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