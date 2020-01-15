У Нетиевского сорвался суд с «Уральскими пельменями» из-за нарушений

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Сергей Нетиевский/соцсети, нетиевский сергей
Сергей Нетиевский уже пять лет находится в конфликте с «Уральскими пельменями»Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте
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Раскол в «Уральских пельменях»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) приостановил спор команды «Уральских пельменей» со своим экс-директором Сергеем Нетиевским по лицензионным правам на архивные выпуски шоу. Арбитраж нашел нарушения в кассационной жалобе, поданной компанией шоумена «Идея фикс медиа» 23 декабря, и оставил ее без движения до 10 февраля, говорится в определении СИП.

Согласно документу, Нетиевский не приложил к своей жалобе ряд бумаг, например, документ, подтверждающий уплату госпошлины и направление копий жалобы истцам. «Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационной жалобы без движения», — гласит определение суда.

В арбитраже по данному делу с компанией Нетиевского судятся сразу шесть юмористов из «Уральских пельменей»: Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов. Они потребовали с «Идея фикс медиа» компенсацию в 1,95 млн рублей за то, что она предоставила телеканалу СТС право на показ 12 архивных программ, хотя сроки лицензии уже истекли.

В августе Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск «Уральских пельменей», в октябре 9-й арбитражный апелляционный суд в Москве оставил решение в силе. Тогда «Идея фикс медиа» обратилась с жалобой в СИП.

Сергей Нетиевский покинул «Уральские пельмени» в 2015 году. После этого стороны начали обвинять друг друга в финансовых махинациях, рейдерстве, выводе средств.

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