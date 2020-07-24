Спортсмен Петр Ян, который в апреле стал чемпионом UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легчайшем весе, выпустил с уральским брендом RCC Sport коллекцию из 250 лимитированных футболок.
«В коллекцию вошли пять принтов, собранных из имени, прозвища No Mercy и логотипа клуба „Архангел Михаил“», — пояснили в пресс-службе академии РМК. Лимитированную коллекцию привезут в Екатеринбург через две недели, продаваться на будет в Академии единоборств.
Российский чемпион UFC Пётр Ян создал лимитированную коллекцию футболок под брендом Petr Yan & RCC Sport. В коллекцию вошли пять принтов, собранных из имени, прозвища No Mercy и логотипа клуба «Архангел Михаил». Всего в продаже появится 250 футболок.
В прошлом году RCC Sport выпустил коллекцию костюмов совестно с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим. Позднее он принял участие в турнире на базе Академии, который транслировали на канал ESPN и UFC TV.
В июле Ян стал новым чемпионом UFC после досрочной победы над бразильцем Жозе Альдо. После возвращения в Екатеринбург уральский спортсмен получил в подарок автомобиль Mercedes. Ключи ему вручил основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.