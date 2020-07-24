Уральский чемпион UFC решил, как отметить победу. ФОТО

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В коллекции Петра Яна — 250 футболок Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Спортсмен Петр Ян, который в апреле стал чемпионом UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легчайшем весе, выпустил с уральским брендом RCC Sport коллекцию из 250 лимитированных футболок.

«В коллекцию вошли пять принтов, собранных из имени, прозвища No Mercy и логотипа клуба „Архангел Михаил“», — пояснили в пресс-службе академии РМК. Лимитированную коллекцию привезут в Екатеринбург через две недели, продаваться на будет в Академии единоборств.

Российский чемпион UFC Пётр Ян создал лимитированную коллекцию футболок под брендом Petr Yan & RCC Sport. В коллекцию вошли пять принтов, собранных из имени, прозвища No Mercy и логотипа клуба «Архангел Михаил». Всего в продаже появится 250 футболок.

В прошлом году RCC Sport выпустил коллекцию костюмов совестно с легендарным боксером Роем Джонсом-младшим. Позднее он принял участие в турнире на базе Академии, который транслировали на канал ESPN и UFC TV.

В июле Ян стал новым чемпионом UFC после досрочной победы над бразильцем Жозе Альдо. После возвращения в Екатеринбург уральский спортсмен получил в подарок автомобиль Mercedes. Ключи ему вручил основатель клуба «Архангел Михаил» и глава Русской Медной Компании Игорь Алтушкин.

Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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