Популярная певица-блогер, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками демо-версией своего нового хита. Это будет совместный трек Клавы Коки и рэпера Hensy (Александра Когана).
«Зацените новую демку! Я знаю, вы ждали лирику. Как вам припев? Выпускаем?» — обратилась певица к подписчикам. В своем аккаунте в Instagram музыкант Hensy уточнил, что они решили записать отрывок песни, когда ехали с Клавой Кокой из студии. Известно, что новая песня будет называться «Костер». В комментариях к посту подписчики певицы обрадовались новому хиту и призвали ее как можно скорее выпустить песню официально.
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