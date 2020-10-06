Вопреки ожиданиям поклонников, новый хит Клавы Коки будет не сольным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярная певица-блогер, уроженка Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась с подписчиками демо-версией своего нового хита. Это будет совместный трек Клавы Коки и рэпера Hensy (Александра Когана).

«Зацените новую демку! Я знаю, вы ждали лирику. Как вам припев? Выпускаем?» — обратилась певица к подписчикам. В своем аккаунте в Instagram музыкант Hensy уточнил, что они решили записать отрывок песни, когда ехали с Клавой Кокой из студии. Известно, что новая песня будет называться «Костер». В комментариях к посту подписчики певицы обрадовались новому хиту и призвали ее как можно скорее выпустить песню официально.

Ранее певица удивила своих поклонников сменой имиджа — девушка перекрасила волосы в лазурный цвет, пишет News.ru . В октябре Клава Кока разыграла среди своих подписчиков ценные призы. Среди подарков был автомобиль Mercedes, личная гитара Высоковой, ее фирменная одежда, косметика, сладости и автографы.