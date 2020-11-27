Директор СУЭНКО Данил Анучин (на снимке в центре) наградил сотрудников, которые вернули свет в дома 18 тысячам жителей Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Тюмени наградили более тысячи энергетиков СУЭНКО, которые восстанавливали электроснабжение Зауралья после снежного урагана в конце октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Этот ураган в очередной раз подтвердил: энергетики СУЭНКО — это не просто коллектив, работающий в соответствии с нормами и правилами. Это большая крепкая команда с уникальным сочетанием профессионализма и человеческих качеств. И наша работа по обслуживанию и ремонтам оборудования, наша работа по подготовке сотрудников к нештатным ситуациям, безусловно, дает свои плоды», — отметил директор СУЭНКО Данил Анучин.

Речь идет об урагане, который обрушился 26—27 октября на Курганскую область. Штормовой ветер и мокрый снег оставили без света более 18 тысяч зауральцев. Двое суток энергетики восстанавливали электрические сети, работы велись без перерывов, пока не запитали последнего потребителя. На помощь курганцам прибыли коллеги из тюменских подразделений.

Более тысячи энергетиков СУЭНКО, восстановивших электроснабжение в регионе, награждены отличительными значками «За ликвидацию последствий урагана». Значками также отмечены 19 сотрудников энергосбытовой компании «Восток». Руководство и персонал (call-центр и энергоучет) предприятия поблагодарили в СУЭНКО за оперативную организацию «горячей линии». «Они очень помогли диспетчерам СУЭНКО, которые не только отвечают на звонки потребителей, но и задействованы непосредственно в устранении аварий. И, конечно же, зауральцам, звонившим, чтобы сообщить об отключении», — добавил Анучин.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал благодарность 41 энергетику, в том числе трем сотрудникам из Тюмени.

Среди награжденных главой Зауралья электромонтер по обслуживанию подстанций Тюменских городских электрических сетей Максим Шергин (на фото в центре). Он был направлен в Белозерский район, где из-за непогоды были разрушены участки ЛЭП. «Поехал не раздумывая, слышал, какая там тяжелая ситуация. И дело тут даже не во взаимовыручке, хотя и в ней, конечно, тоже. Тут больше понимание того, что люди без света и надо срочно это исправлять. Видимо, это такой инстинкт у нас, энергетиков: ответственность за людей, которые без электроэнергии остались, не ограничивается границами регионов», — рассказал Шергин. Фото: пресс-служба СУЭНКО

В энергокомпании отметили и заслуги водителей, на которых при погодных аномалиях лежит колоссальная ответственность. Алексей Татарников (на фото слева) 2 года работает водителем бригадного автомобиля в Альменевском районе электрических сетей. При практически нулевой видимости, снежных заносах ему нужно было доставить бригаду к месту аварии. «У нас в районе главная опасность при такой погоде — заехать в болото. Но 40-летний водительский стаж помогает таких ситуаций избегать», — рассказал Татарников. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СУЭНКО Анучин поблагодарил всех, кто устранял последствия непогоды: «Наша команда — подтверждение тому, что энергетик самая важная, мирная и лучшая профессия».

Сотрудники СУЭНКО двое суток боролись с последствиями урагана, чтобы вернуть свет в дома зауральцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мастера Курганских электрических сетей Константин Чигарев (на фото в центре) Виктор Рыбин (на фото слева) удостоены благодарности губернатора Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Всего же наградили более тысячи работников энергокомпаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU