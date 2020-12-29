На трассе в ЯНАО в аномальные морозы заглох автобус с вахтовиками

На трассе Сургут — Салехард близ Нового Уренгоя в сломавшемся автобусе в -48 градусов чуть не замерзли 30 вахтовиков. На помощь вовремя пришли автоинспекторы, которые находились в это время в патруле. Об этом сообщается в официальной группе управления Госавтоинспекции по ЯНАО в социальной сети «ВКонтакте».
«Водитель автобуса рассказал полицейским, что везет 30 пассажиров из Оренбурга в город Новый Уренгой на работу. В ходе движения у автобуса пришел в негодность аккумулятор, затем побежало дизельное топливо, и дальнейшее движение автобуса стало невозможно», — говориться в сообщении.
Из-за того, что на улице был аномальный мороз, автоинспекторы приняли решение эвакуировать людей до заправки в поселке Коротчаево, где их уже ждал другой автобус. Он же и доставил всех в Новый Уренгой. До Коротчаево пассажиров подвозили попутным транспортом.
Ранее URA.RU, что на трассах ЯНАО массово замерзают автомобили. Сотрудники Госавтоинспекции на время экстремальных холодов просят воздержаться от дальних поездок, если это возможно.
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