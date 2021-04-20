Суд признал ошибку в банкротстве завода Пумпянского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
АО «Первоуральский новотрубный завод» (ПНТЗ). Свердловская область, Первоуральск, трубы, пнтз, производство
ПНТЗ подавал иск о банкротстве предприятия-должника Фото:

Иск о банкротстве Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), опубликованный в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, появился по ошибке. На самом деле предприятие подавало заявление о признании банкротом своего должника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе арбитража.

«Произошла техническая ошибка из-за человеческого фактора. ПНТЗ банкротит не сам себя, а другую организацию — ООО „Авенто“. Скорее всего, при подаче данного заявления Первоуральский новотрубный завод неправильно указал себя. Либо была ошибка специалиста суда, которые неверно перенес данные в базу», — рассказали в пресс-службе арбитража.

В суде добавили, что точная причина ошибки еще выясняется. Данные в картотеке станут верными через несколько часов, когда обновится база данных.

Заявление о якобы признании ПНТЗ банкротом было опубликовано свердловским арбитражом 19 апреля. На заводе заявили URA.RU, что суд совершил ошибку. В марте предприятие вместе со всей Группой ЧТПЗ приобрела Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. ПНТЗ является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...