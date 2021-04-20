Суд признал ошибку в банкротстве завода Пумпянского

ПНТЗ подавал иск о банкротстве предприятия-должника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Иск о банкротстве Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), опубликованный в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, появился по ошибке. На самом деле предприятие подавало заявление о признании банкротом своего должника. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе арбитража.

«Произошла техническая ошибка из-за человеческого фактора. ПНТЗ банкротит не сам себя, а другую организацию — ООО „Авенто“. Скорее всего, при подаче данного заявления Первоуральский новотрубный завод неправильно указал себя. Либо была ошибка специалиста суда, которые неверно перенес данные в базу», — рассказали в пресс-службе арбитража.

В суде добавили, что точная причина ошибки еще выясняется. Данные в картотеке станут верными через несколько часов, когда обновится база данных.

Заявление о якобы признании ПНТЗ банкротом было опубликовано свердловским арбитражом 19 апреля. На заводе заявили URA.RU, что суд совершил ошибку. В марте предприятие вместе со всей Группой ЧТПЗ приобрела Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. ПНТЗ является одним из крупнейших предприятий России и Европы по выпуску стальных труб.