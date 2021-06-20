20 июня 2021

В Центробанке отказались контролировать цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЦБ отметили, что опасно долго сдерживать цены Фото:

Опасно слишком долго сдерживать цены, потому что начнется дефицит товаров и будет развиваться черный рынок. Об этом заявила глава банка России Эльвира Набиуллина.

«Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — сказала Набиуллина «Комсомольской правде». Она напомнила про ситуацию в СССР, когда цены были официально зафиксированы, и по ним невозможно было удовлетворить спрос. По словам главы ЦБ, был дефицит, который гораздо опаснее инфляции.

«Цена — баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то, регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно», — отметила Набиуллина. Так она ответила на вопрос, можно ли зафиксировать цены.

Ранее Набиуллина допустила возможность снижения цен в России или прекращения такого быстрого роста. Она предположила, что изменение цен на некоторые товары — временное явление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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