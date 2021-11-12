Замглавы СвЖД попал под статью УК за отпуск в личном вагоне

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Силовики нашли поездке замруководителя СвЖД коррупцию Фото:

Стали известны детали дела, возбужденного в отношении замначальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Сургутском районе Вячеслава Баскала. Как сообщили источники агентства на железной дороге, причиной уголовного преследования топ-железнодорожника стало использование служебного спецвагона в личных целях.

Замначальника СвЖД в Сургутском районе Вячеслав Баскал
Фото:

«Руководитель, о котором идет речь, использовал служебный вагон в личных целях, — рассказал осведомленный собеседник. — Он поехал в нем отдыхать, находясь в отпуске». Инцидент произошел год назад. Источник отметил, что ущерб, нанесенный действиями Баскала, не очень велик (не превышает и 100 тысяч рублей), однако состав преступления безусловно есть.

В пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что к ранее озвученной в комментарии информации ничего добавить не могут. Получить комментарий Центрального межрегионального следственного управления на транспорта СК РФ к моменту публикации не удалось (запрос направлен).

Как ранее сообщало URA.RU, заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в сургутском регионе Вячеслав Баскал стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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