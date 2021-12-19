В Роспотребнадзоре предложили рассказывать о вакцинации в школах

19 декабря 2021 в 23:53 Размер текста - 17 +

Данная мера поможет защитить общество от дезинформации, которая ведет к риску для здоровья, считает Попова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила включить в школьную программу, а также в учебники для студентов вузов информацию о вакцинации. Таким образом удастся избежать распространения дезинформации на данную тему, считает Попова. «Сегодняшние школьники и студенты, если это не студенты медицинских и биологических вузов, просто не знают о системе иммунитета, о том, как человек устроен, как он защищается от внешних биологических угроз. <…> (Сейчас — прим. URA.RU) распространяются заведомо ложные сведения, которые заставляют отказываться от прививки. Поэтому будет продолжаться работа по разъяснению необходимости вакцинации. (Нужны изменения в учебной программе мединститутов — прим. URA.RU), и в школе» — заявила Попова в интервью «Научной России». Из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда личная тема здоровья коснулась каждого, и к информации о вакцинации открыт абсолютный доступ. О качестве распространяемых сведений мало кто заботится, а дезинформация несет опасность для здоровья, считает Попова. Ранее Попова высказалась о штрафах за отказ от вакцинации. Глава Роспотребнадзора заявила, что опыт данных мер в других странах, их эффективность и применимость, изучается. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила включить в школьную программу, а также в учебники для студентов вузов информацию о вакцинации. Таким образом удастся избежать распространения дезинформации на данную тему, считает Попова. «Сегодняшние школьники и студенты, если это не студенты медицинских и биологических вузов, просто не знают о системе иммунитета, о том, как человек устроен, как он защищается от внешних биологических угроз. <…> (Сейчас — прим. URA.RU) распространяются заведомо ложные сведения, которые заставляют отказываться от прививки. Поэтому будет продолжаться работа по разъяснению необходимости вакцинации. (Нужны изменения в учебной программе мединститутов — прим. URA.RU), и в школе» — заявила Попова в интервью «Научной России». Из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда личная тема здоровья коснулась каждого, и к информации о вакцинации открыт абсолютный доступ. О качестве распространяемых сведений мало кто заботится, а дезинформация несет опасность для здоровья, считает Попова. Ранее Попова высказалась о штрафах за отказ от вакцинации. Глава Роспотребнадзора заявила, что опыт данных мер в других странах, их эффективность и применимость, изучается.