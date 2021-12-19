19 декабря 2021

В Роспотребнадзоре предложили рассказывать о вакцинации в школах

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Данная мера поможет защитить общество от дезинформации, которая ведет к риску для здоровья, считает Попова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила включить в школьную программу, а также в учебники для студентов вузов информацию о вакцинации. Таким образом удастся избежать распространения дезинформации на данную тему, считает Попова.

«Сегодняшние школьники и студенты, если это не студенты медицинских и биологических вузов, просто не знают о системе иммунитета, о том, как человек устроен, как он защищается от внешних биологических угроз. <…> (Сейчас — прим. URA.RU) распространяются заведомо ложные сведения, которые заставляют отказываться от прививки. Поэтому будет продолжаться работа по разъяснению необходимости вакцинации. (Нужны изменения в учебной программе мединститутов — прим. URA.RU), и в школе» — заявила Попова в интервью «Научной России».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда личная тема здоровья коснулась каждого, и к информации о вакцинации открыт абсолютный доступ. О качестве распространяемых сведений мало кто заботится, а дезинформация несет опасность для здоровья, считает Попова.

Ранее Попова высказалась о штрафах за отказ от вакцинации. Глава Роспотребнадзора заявила, что опыт данных мер в других странах, их эффективность и применимость, изучается.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила включить в школьную программу, а также в учебники для студентов вузов информацию о вакцинации. Таким образом удастся избежать распространения дезинформации на данную тему, считает Попова. «Сегодняшние школьники и студенты, если это не студенты медицинских и биологических вузов, просто не знают о системе иммунитета, о том, как человек устроен, как он защищается от внешних биологических угроз. <…> (Сейчас — прим. URA.RU) распространяются заведомо ложные сведения, которые заставляют отказываться от прививки. Поэтому будет продолжаться работа по разъяснению необходимости вакцинации. (Нужны изменения в учебной программе мединститутов — прим. URA.RU), и в школе» — заявила Попова в интервью «Научной России». Из-за пандемии коронавирусной инфекции человечество впервые столкнулось с ситуацией, когда личная тема здоровья коснулась каждого, и к информации о вакцинации открыт абсолютный доступ. О качестве распространяемых сведений мало кто заботится, а дезинформация несет опасность для здоровья, считает Попова. Ранее Попова высказалась о штрафах за отказ от вакцинации. Глава Роспотребнадзора заявила, что опыт данных мер в других странах, их эффективность и применимость, изучается.
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