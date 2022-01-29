Лица без определенного места жительства имеют право на пенсии и бесплатное лечение, указано в поручении Владимира Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ должно проработать механизмы регистрации лиц без определенного места жительства, а также обеспечения их пенсионными выплатами и получения медицинской помощи. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации подготовить <…> и представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания», — указано в поручении Путина. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также президент поручил подготовить предложения о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организацией, которые оказывают социальную и медицинскую помощь бездомным. Свои предложения правительство должно предоставить к 1 мая 2022 года.

Ранее в России на 8,6% проиндексировали страховые выплаты неработающим пенсионерам, пишут «Дни.ру». Закон имеет обратную силу — гражданам положена доплата за январь в виде разницы между индексацией начала года (5,9%) и 8,6%.