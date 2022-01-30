Терапевты предупредили об угрозе твиндемии гриппа и COVID в РФ

Многие россияне пропустили вакцинацию от гриппа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Одновременная циркуляция коронавируса и гриппа может привести к настоящей твиндемии. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

«Мы можем говорить о твиндемии, когда у нас одновременно циркулирует и грипп, и коронавирус. Нет ничего хорошего в том, что они циркулируют вместе. Но масштабы (распространения двух заболеваний — прим. ред.) еще, конечно, не сравнимы. Пока что грипп очень сильно отстает от COVID-19. Но мы помним, что это вирус с пандемическим потенциалом, с осложнениями, которые могут привести к тяжелым последствиям, в том числе к летальным исходам», — сказал Алексей Водовозов.

Терапевт отметил, что об опасности одновременной циркуляции двух вирусов специалисты предупреждали еще осенью. «Тогда говорили, что нужно привиться от гриппа, обновить „прошивку“, что называется. То есть иммунитет вернуть обратно, поскольку многие пропустили прививку в прошлом сезоне», — добавил эксперт.

Это мнение поддержала врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «Главный метод профилактики — вакцинация. К сожалению, из-за коронавируса меньше людей сделали прививки от гриппа, поэтому возможная твиндемия вызывает опасения. Однако следует учитывать, что грипп и различные его штаммы — явление сезонное», — сообщила врач.

По ее словам, сами же вирусы не могут повлиять друг на друга. «И коронавирус, и штаммы гриппа способны мутировать, но независимо. А вот заразиться ими обоими в теории возможно. Поэтому так важно вовремя вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса, а также соблюдать другие меры профилактики», — заключила терапевт.

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