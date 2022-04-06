В Кремле отвод войск от Киева назвали жестом доброй воли

В Кремле назвали отвод сил из Киевской области жестом доброй воли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство России приняло решение об отводе войск из Киевской области для того, чтобы улучшить ситуацию для переговоров. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

По его словам, приказ об отводе российских войск из Киевской области отдал лично Владимир Путин. «Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — сказал он.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась с 24 февраля по указанию президента России Владимира Путина. Глава РФ подчеркивал, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. К настоящему времени ВС РФ совместно с бойцами армии ДНР и ЛНР взяли под контроль Мариуполь. За прошедшие сутки армии России удалось поразить 52 военных объекта Украины. Удары по объектам военной инфраструктуры Украины ведутся высокоточным оружием, чтобы по максимуму исключить жертвы среди мирного населения.