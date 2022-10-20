Полковник запаса Чмутин назвал условие для продления частичной мобилизации

Полковник запаса Чмутин: мобилизацию продлят в зависимости от ее влияния на ход спецоперации

20 октября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Степень мобилизации определяет, кто подлежит призыву, сказал Юрий Чмутин Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Частичную мобилизацию могут продлить, если она окажет недостаточное влияние на ход спецоперации. Всеобщая может быть объявлена только при угрозе для России. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, Ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Нужно смотреть на результаты, как частичная мобилизация повлияет на специальную операцию и в каком объеме. Если этого будет недостаточно, то после окончания частичной мобилизации через какое-то время президент может просто продлить ее указом, не объявляя второй и третий этап», — сказал Юрий Чмутин. «Мобилизация имеет несколько степеней. Частичная, потом может быть объявлена всеобщая, полная. Эти понятия определяют, кто может привлекаться через военкоматы. Частичная — определена указом президента, приказом Минобороны. Там обозначены категории, возраст призывников и прочее. Говорить о полной мобилизации пока некорректно, преждевременно. Она проводится исключительно в том случае, если наступает критический момент угрозы самого существования государства», — отметил полковник запаса. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России в конце сентября. Затем он ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Частичную мобилизацию могут продлить, если она окажет недостаточное влияние на ход спецоперации. Всеобщая может быть объявлена только при угрозе для России. Об этом URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», военный пенсионер, Ветеран вооруженных сил РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Нужно смотреть на результаты, как частичная мобилизация повлияет на специальную операцию и в каком объеме. Если этого будет недостаточно, то после окончания частичной мобилизации через какое-то время президент может просто продлить ее указом, не объявляя второй и третий этап», — сказал Юрий Чмутин. «Мобилизация имеет несколько степеней. Частичная, потом может быть объявлена всеобщая, полная. Эти понятия определяют, кто может привлекаться через военкоматы. Частичная — определена указом президента, приказом Минобороны. Там обозначены категории, возраст призывников и прочее. Говорить о полной мобилизации пока некорректно, преждевременно. Она проводится исключительно в том случае, если наступает критический момент угрозы самого существования государства», — отметил полковник запаса. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России в конце сентября. Затем он ввел режим военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.