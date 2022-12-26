В Британии назвали стратегический ход Путина, который поставит Лондон в опасное положение

Express: если Шотландия добьется независимости, она попадет в сферу влияния России

26 декабря 2022 в 21:31 Размер текста - 17 +

Путин будет оказывать влияние на Шотландию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если референдум о независимости Шотландии будет проведен успешно, она может войти в сферу влияния России. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике Азим Ибрагими. Он считает, что после ухода британских компаний с шотландского рынка Шотландия будет нуждаться в экономической поддержке, которую будет искать в России и Китае. «Когда твоя экономика не защищена, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, непременно постараются помочь Шотландии», — заявил Ибрагими в интервью изданию Express. Он отметил, что бизнес наверняка уйдет из Шотландии: «Шотландия и Эдинбург — это лидеры по страхованию жизни, а большинство компаний из этой сферы уже заявили, что им придется уйти». Шотландия продолжает настаивать на независимости от Великобритании. Последний опрос YouGov показал, что количество граждан, желающих отделиться, постоянно растет, передает МК.RU . По последним данным, за отделение выступает 53% жителей Шотландии.

Если референдум о независимости Шотландии будет проведен успешно, она может войти в сферу влияния России. Такое мнение высказал эксперт по внешней политике Азим Ибрагими. Он считает, что после ухода британских компаний с шотландского рынка Шотландия будет нуждаться в экономической поддержке, которую будет искать в России и Китае. «Когда твоя экономика не защищена, такие люди, как [президент России Владимир] Путин, непременно постараются помочь Шотландии», — заявил Ибрагими в интервью изданию Express. Он отметил, что бизнес наверняка уйдет из Шотландии: «Шотландия и Эдинбург — это лидеры по страхованию жизни, а большинство компаний из этой сферы уже заявили, что им придется уйти». Шотландия продолжает настаивать на независимости от Великобритании. Последний опрос YouGov показал, что количество граждан, желающих отделиться, постоянно растет, передает МК.RU. По последним данным, за отделение выступает 53% жителей Шотландии.