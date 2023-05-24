24 мая 2023

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Сумма сделки по продаже ЗРК составит 285 миллионов долларов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS на сумму 285 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Одобрена сделка по продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS на сумму 285 миллионов долларов», — передает Пентагон. Уточняется, что украинская армия остро нуждается в наращивании вооружения и использование этого комплекса укрепит возможности ВСУ.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи США украинской армии входят системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, пишет «Национальная служба новостей». На это Штаты выделят около 2,5 миллиарда долларов. Также воздушные силы Украины сообщали украинские военные направятся обучаться работе зенитно-ракетными комплексами NASAMS в Норвегию.

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Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS на сумму 285 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне. «Одобрена сделка по продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS на сумму 285 миллионов долларов», — передает Пентагон. Уточняется, что украинская армия остро нуждается в наращивании вооружения и использование этого комплекса укрепит возможности ВСУ. Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи США украинской армии входят системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, пишет «Национальная служба новостей». На это Штаты выделят около 2,5 миллиарда долларов. Также воздушные силы Украины сообщали украинские военные направятся обучаться работе зенитно-ракетными комплексами NASAMS в Норвегию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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