В Госдуме требуют запретить продажу кладовок в домах жильцам и бизнесменам

Депутат Госдумы Гаврилов увидел опасность в продаже кладовок в жилых домах под склады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом по адресу улица 40-летия Комсомола, 31. Екатринбург, жилой дом, подъезд, панельный дом, карниз дома, панелька, улица 40летия октября31
Депутат Гаврилов считает, что из-за хранения опасных веществ в кладовках нужно запретить продажу помещений Фото:

Нужно запретить продажу кладовок в жилых домах, так как в них могут начать хранить огнеопасные вещества. Об этом заявил депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом», — сказал Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что нужно запретить регистрацию юридических лиц в данных помещениях.

Гаврилов заявил, что кладовки приобретают предприниматели и используют их в качестве мини-складов. Также они указывают помещения в качестве юридического адреса своего бизнеса. «В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы, различные отопительные коммуникации. Это технические этажи!» — отметил он.

Ранее депутат заявил, что дачники могут бороться с самовольным захватом земли соседями, даже если ей никто не пользуется. Гаврилов отметил, что штраф за самозахват земли начинается от пяти тысяч рублей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нужно запретить продажу кладовок в жилых домах, так как в них могут начать хранить огнеопасные вещества. Об этом заявил депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов. «Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом», — сказал Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что нужно запретить регистрацию юридических лиц в данных помещениях. Гаврилов заявил, что кладовки приобретают предприниматели и используют их в качестве мини-складов. Также они указывают помещения в качестве юридического адреса своего бизнеса. «В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы, различные отопительные коммуникации. Это технические этажи!» — отметил он. Ранее депутат заявил, что дачники могут бороться с самовольным захватом земли соседями, даже если ей никто не пользуется. Гаврилов отметил, что штраф за самозахват земли начинается от пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...