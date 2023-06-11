В Госдуме требуют запретить продажу кладовок в домах жильцам и бизнесменам

Депутат Госдумы Гаврилов увидел опасность в продаже кладовок в жилых домах под склады

Депутат Гаврилов считает, что из-за хранения опасных веществ в кладовках нужно запретить продажу помещений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нужно запретить продажу кладовок в жилых домах, так как в них могут начать хранить огнеопасные вещества. Об этом заявил депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

«Во-первых, необходимо запретить практику продажи кладовок в жилых домах под склады ввиду того, что там могут хранить и огнеопасные, и взрывчатые вещества, из-за которых может рвануть целый дом», — сказал Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что нужно запретить регистрацию юридических лиц в данных помещениях.

Гаврилов заявил, что кладовки приобретают предприниматели и используют их в качестве мини-складов. Также они указывают помещения в качестве юридического адреса своего бизнеса. «В этих помещениях или в непосредственной близости к ним проходят трубы, различные отопительные коммуникации. Это технические этажи!» — отметил он.

Ранее депутат заявил, что дачники могут бороться с самовольным захватом земли соседями, даже если ей никто не пользуется. Гаврилов отметил, что штраф за самозахват земли начинается от пяти тысяч рублей.